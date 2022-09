Sony, Tencent et NetEase poursuivent leur recherche d’accords pour développer de nouveaux formats et marchés

Les revenus des jeux mobiles représentent plus de la moitié du marché des jeux mobiles. Sony cherche à se diversifier au-delà des consoles avec sa nouvelle division dédiée aux jeux mobiles PlayStation. Mateusz Slodkowski | SOPA Images | Light Rocket via Getty Images

Sony

La PlayStation de Sony a longtemps dominé le marché des consoles de jeu. Mais le modèle commercial du jeu sur console a changé. Il ne s’agit pas seulement de vendre du matériel et d’espérer que les gens achètent de nouveaux jeux. Il s’agit de continuer à tirer les revenus de ces jeux via des mises à jour régulières sur lesquelles les gens dépensent de l’argent et de vendre également des services d’abonnement. Le flux de transactions de Sony, en particulier avec l’acquisition de Bungie, met en évidence cette poussée. “Leur objectif est d’avoir suffisamment de contenu pour inciter les joueurs à acheter leur matériel propriétaire, à payer des frais mensuels pour le service d’abonnement exploité par PlayStation (PS Plus) et à acheter occasionnellement un jeu numérique via le PlayStation Store, pour lequel Sony reçoit environ un 30% de réduction”, a déclaré Tom Wijman, responsable du marché des jeux chez la société de données Newzoo, à CNBC. “L’acquisition de studios est le moyen le plus sûr d’assurer un contenu exclusif pour leur écosystème, en particulier en réaction à la vague d’acquisitions de Microsoft, l’un des principaux concurrents de Sony dans le domaine des jeux.”

Sony cherche également à s’étendre au-delà des consoles. La semaine dernière, le géant japonais a annoncé qu’il mettait en place une unité dédiée pour superviser le développement des jeux mobiles, une entreprise relativement nouvelle pour la société, qui a été si dominante dans les consoles pendant des années. L’acquisition de Savage Game Studios, qui se consacre aux jeux mobiles, est un autre élément clé de la stratégie. “Sony sort de sa zone de confort pour rester compétitif”, a déclaré Wijman. Les revenus des jeux mobiles représentent plus de 50 % du marché total des jeux, tandis que les consoles représentent environ 27 % des ventes, selon Newzoo. Ainsi, Sony s’attaque à une part encore plus importante du gâteau. Les acquisitions de Sony l’aideront à renforcer sa propriété intellectuelle et sa bibliothèque de jeux alors qu’elle cherche à se développer dans les jeux mobiles.

Tencent et NetEase

Les deux plus grands acteurs chinois du jeu, Tencent et NetEase, ont été confrontés à un marché intérieur plus difficile, amplifiant l’importance de leurs stratégies d’investissement et d’acquisition à l’étranger. L’année dernière, les régulateurs chinois restreint le temps pendant lequel les moins de 18 ans pouvaient jouer à des jeux en ligne et gelé l’approbation de nouveaux titres. En Chine, les jeux ont besoin du feu vert des régulateurs pour être commercialisés et monétisés. Ces approbations n’ont redémarré qu’en avril. Pendant ce temps, une résurgence de Covid-19 en Chine et les blocages ultérieurs dans les grandes villes du pays ont nui à la croissance économique. Cela a conduit au pire trimestre de croissance des revenus pour certains des géants chinois de la technologie, dont Tencent. Avec un marché intérieur plus difficile, Tencent et NetEase se sont tournés vers l’étranger pour se développer via des acquisitions et des investissements. “Tencent et NetEase ont développé leur activité de jeux principalement sur leur propre territoire, la Chine. Maintenant que leur marché domestique devient de plus en plus réglementé et difficile à opérer, ces deux sociétés vont accélérer leur stratégie d’expansion mondiale”, a déclaré Wijman.