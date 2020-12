«Toutes les copies numériques et physiques achetées du jeu continueront de bénéficier d’une assistance et de mises à jour à mesure que nous continuons d’améliorer votre expérience», a déclaré CD Projekt Red, ajoutant qu’il travaillait pour ramener Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store.

Sony, la société qui possède et exploite PlayStation, a annoncé jeudi soir qu’elle offrirait des remboursements aux personnes ayant acheté Cyberpunk 2077 et supprimerait ce qui était un jeu vidéo très attendu de sa boutique en ligne, après une semaine de critiques négatives et de critiques des utilisateurs. sa mauvaise performance.

Sony n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire vendredi.

La décision de PlayStation de cesser de distribuer Cyberpunk 2077, un jeu de rôle se déroulant dans une mégalopole dystopique criblée de crime qui a longtemps été médiatisée comme le jeu de la décennie, est survenue une semaine après la sortie du jeu et quelques jours après les plaintes des utilisateurs concernant ses problèmes et des graphismes médiocres sur certaines plates-formes ont attiré l’attention.

Lundi, CD Projekt Red, s’est excusé de ne pas avoir montré le jeu, qui coûte 59,99 $, fonctionnant sur des modèles de base de consoles de dernière génération avant sa sortie, supprimant la possibilité pour les joueurs de prendre des décisions éclairées en matière d’achat.

« Nous aurions dû accorder plus d’attention à l’amélioration du jeu sur PlayStation 4 et Xbox One », a déclaré la société. Cyberpunk 2077 est également jouable sur les dernières générations de consoles, comme la Xbox Series X, ainsi que sur les PC et Stadia, le service de jeux en streaming de Google.

CD Projekt Red, qui avait annoncé avoir reçu huit millions de précommandes du jeu, s’est engagé à corriger les bogues et les plantages dont les joueurs se plaignaient et a déclaré que de gros correctifs arriveraient en janvier et février.

«Ensemble, ces éléments devraient résoudre les problèmes les plus importants auxquels les joueurs sont confrontés sur les consoles de dernière génération», a déclaré la société, ajoutant que les clients pouvaient également demander un remboursement.