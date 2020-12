Sony Interactive Entertainment a annoncé aujourd’hui la suppression du Cyberpunk 2077 de CD Project Red de sa boutique en ligne. Il a également annoncé qu’il offrirait un remboursement complet à ceux qui ont déjà acheté le jeu.

SIE s’efforce d’assurer un niveau élevé de satisfaction client, et nous commencerons à offrir un remboursement complet pour tous les joueurs qui ont acheté Cyberpunk 2077 via le PlayStation Store et qui souhaitent un remboursement. Veuillez visiter le lien suivant pour lancer le remboursement: https://t.co/DEZlC0LmUG. – Demandez à PlayStation (@AskPlayStation) 18 décembre 2020

L’entreprise a mis en place un site Web sur lequel les clients peuvent s’inscrire pour soumettre leur demande de remboursement. Une fois qu’il est confirmé que vous avez acheté le jeu sur la boutique en ligne de Sony, vous devriez obtenir votre remboursement. Cependant, cela peut être difficile pour le moment car l’entreprise est inondée de nombreuses demandes de clients mécontents.

CD Project Red a lancé Cyberpunk 2077 le 10 décembre sur Windows 10, PlayStation 4, Xbox One et Stadia. Le jeu a été initialement annoncé en 2012, mais la date de lancement était fixée au 16 avril 2020, ce qui a finalement été reporté à 17 septembre, puis à 19 novembre, puis enfin à 10 décembre.

Depuis sa sortie, les utilisateurs se sont plaints de problèmes excessifs sur plusieurs plates-formes, mais plus particulièrement sur les deux consoles de salon. Les propriétaires de PlayStation et de Xbox ont fait face à de mauvaises performances, avec des fréquences d’images souvent inférieures à 30 et même 20 ips pendant le jeu, ainsi que des plantages qui les enverraient à l’écran d’accueil de la console.

Le jeu s’est également avéré intrinsèquement bogué, avec des problèmes dans le monde du jeu qui peuvent amener les personnages à se comporter de manière inattendue, ce qui le rend difficile à jouer même si vous ignorez les autres problèmes.

La seule façon d’exécuter le jeu sans problèmes de performances était de le jouer sur une console de nouvelle génération. Une PS5 ou une Xbox Series X | S peut forcer brutalement le jeu à mieux fonctionner, mais cela ne résoudrait toujours pas les problèmes de plantage et de code de jeu. Notez que le jeu n’a actuellement pas de version dédiée pour les consoles de nouvelle génération et utilise la rétrocompatibilité pour jouer aux versions PS4 et Xbox One.

La version PC est relativement aisée en comparaison. Bien que le jeu ait des exigences extrêmes en matière de CPU et de GPU qui dépassent de loin les exigences système déclarées de la société et que les problèmes de code de jeu existent toujours, si vous avez un PC de jeu haut de gamme, vous pouvez au moins profiter de fréquences d’images jouables.

Lorsque les utilisateurs se sont plaints pour la première fois des problèmes avec le jeu sur console, le CDPR a publié une déclaration le 14 décembre s’excusant de la situation sur les consoles et indiquant également qu’ils publieraient bientôt des mises à jour plus petites, puis des correctifs plus importants en janvier et plus tard en février. Ils ont également demandé aux joueurs sur PlayStation et Xbox de rembourser le jeu s’ils n’étaient pas satisfaits.

Mise à jour importante pour @PlayStation Utilisateurs pic.twitter.com/fCB4z74M3z – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 18 décembre 2020

Suite à cela, aujourd’hui, SIE a publié une déclaration disant qu’elle retirait le jeu de son magasin jusqu’à nouvel ordre et que les joueurs qui l’ont déjà acheté peuvent demander un remboursement complet. Cette déclaration a été suivie plus tard par celle du CDPR, où il a déclaré que vous pouvez toujours acheter la copie physique dans d’autres magasins et que tous ceux qui ont encore le jeu continueront à obtenir des mises à jour.

C’est peut-être l’une des rares occasions où Sony a dû supprimer un titre AAA de sa boutique en ligne en raison de problèmes avec le jeu. Nous avons vu des situations dans le passé, comme avec la sortie PC de Batman Arkham Knight, où le développeur a retiré le titre en raison de problèmes au lancement, mais le propriétaire de la plate-forme a rarement dû intervenir et débrancher la prise. Cela nous donne une idée du volume de plaintes que l’entreprise a dû recevoir au cours de la semaine ainsi que de la gravité des problèmes en question. Il ne serait pas du tout dans l’intérêt de Sony d’avoir un titre majeur qui fonctionne si mal dans son magasin, même s’il est sur son modèle sortant.

Au moment d’écrire ces lignes, Microsoft n’a pas publié de déclaration concernant l’état du jeu sur sa boutique en ligne. Cependant, vous pouvez toujours demander un remboursement sur la Xbox si vous n’êtes pas satisfait.

Sur une note personnelle, en tant que personne qui a 30 heures de jeu sur PC, j’ai surtout des sentiments mitigés à ce sujet après avoir atteint ce qui semble être à mi-chemin dans l’histoire principale (je passe plus de temps à faire des quêtes secondaires). J’aurais beaucoup plus de réflexions sur le jeu une fois que j’aurais terminé ma partie et si vous êtes intéressé par une sorte de critique, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.

