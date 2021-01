Le mois dernier, Sony a introduit Android 11 sur son Xperia 1 II et maintenant la mise à jour a fait son chemin vers les produits phares de Sony 2019 – le Xperia 1 et le Xperia 5. Le nouveau micrologiciel est déjà en cours de distribution en Russie et en Asie du Sud-Est avec le même 55.2.A.0.630 numéro de build pour les deux unités et pèse environ 912 Mo.







Mise à jour Android 11 pour Sony Xperia 1

Cette mise à jour vient un mois plus tôt que ce que Sony avait initialement révélé dans sa feuille de route Android 11, ce qui est bon à voir. Les utilisateurs devraient bénéficier des ajouts standard d’Android 11 tels que les bulles de discussion, la gestion des notifications remaniée et les autorisations uniques, entre autres. Le journal des modifications de mise à jour ne révèle pas la liste complète des modifications. Le correctif de sécurité semble être bloqué en décembre.

