Sony révèle des écouteurs Playstation Pulse Explore à 200 $

Sony partage enfin de nouveaux détails sur ses prochains écouteurs sans fil de marque PlayStation. Dans un article de blogla société a déclaré que les écouteurs haut de gamme s’appellent Pulse Explore et coûteront aux joueurs 200 $, autant que le Appareil de jeu mobile PlayStation Portala également annoncé mercredi.

Le prix peut sembler élevé pour une paire d’écouteurs de jeu, mais Sony affirme que leurs performances puissantes peuvent justifier cette folie. La société note que les écouteurs offriront un son sans perte à faible latence, deux microphones et utiliseront le « rejet du bruit amélioré par l’IA » pour filtrer le son de fond. En plus des écouteurs, Sony a également annoncé un casque supra-auriculaire Pulse Elite au prix de 150 $. Ce modèle ressemble à une évolution du précédent casque sans fil PULSE 3D.

Photo : Sony

Le Pulse Explore et le Pulse Elite seront tous deux utilisez ce que Sony appelle Lien PlayStation pour communiquer avec la PS5 et le portail lors de sa sortie. Sony affirme que le lien est directement intégré au portail, mais les propriétaires de PS5 devront acheter un dongle USB séparé pour connecter leur Explore. Une fois ce dongle inséré, les utilisateurs peuvent se connecter aux appareils pris en charge par Link, qui incluent la PS5 et le portail ainsi que les Mac et les PC. Les utilisateurs d’Explore peuvent également se connecter simultanément à Link via le dongle et d’autres appareils avec Bluetooth.

« Par exemple, Pulse Explore peut être connecté à la PS5 (via l’adaptateur USB) à l’aide de PlayStation Link et également à un téléphone mobile via Bluetooth en même temps », a écrit Sony dans le billet de blog. « En jouant sur PS5, les joueurs peuvent répondre instantanément à un appel et l’entendre via les mêmes écouteurs Pulse Explore. » Sony n’a pas immédiatement fait de commentaires supplémentaires.

Une chose que Sony n’a pas dit, c’est quand les joueurs peuvent s’attendre à mettre la main sur ces écouteurs. Au moins ça permet il est temps de commencer à économiser de l’argent.