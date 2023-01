Sony résout les problèmes d’approvisionnement de la PlayStation 5 avant le lancement du PSVR2

Sony se prépare à lancer son casque VR de deuxième génération le 22 février et une partie importante de ces préparatifs annonce que les problèmes d’approvisionnement de la PlayStation 5 sont enfin résolus.

Les fans aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg peuvent se procurer une PS5 en ligne sur direct.playstation.comqui propose également des jeux et des accessoires comme le nouveau contrôleur DualSense Edge.

La PS5 a été lancée fin 2020 et est venue avec un avertissement de fournitures limitées. Les problèmes ont persisté en 2021 sans aucun signe de résolution en 2022. Sony a même dû réduire sa production car il avait des problèmes d’approvisionnement en composants et de logistique, de sorte que les problèmes se sont effectivement poursuivis en 2022.

Mais tout cela appartient désormais au passé, Sony accueille la nouvelle année avec “avec une offre accrue de consoles PS5”. Et une nouvelle campagne publicitaire intitulée “En direct de la PS5” – une fausse émission d’actualités qui montre les héros virtuels préférés des fans entrant dans le monde réel. Le premier clip est ci-dessous, vous pouvez suivre les comptes de médias sociaux de PlayStation ainsi que cette page pour plus.

Square Enix déjà sorti Parlé sur PS5 et PC et il y a beaucoup plus de jeux à venir en 2023 – quelques nouveaux titres, quelques remakes et quelques extensions. Voici un aperçu :

Pour en revenir à la PlayStation VR2, le casque (avec deux contrôleurs) coûte 550 $ / 600 € / 530 £ / 75 000 ¥. Il y a quelques semaines, Sony a annoncé 13 jeux supplémentaires avec prise en charge de la réalité virtuelle, portant le total à plus de 30.

La campagne de précommande PSVR2 est en ligne depuis novembre, donc Sony a une bonne estimation de la façon dont le nouveau casque sera accueilli par les joueurs – et il semble que les nouvelles ne soient pas aussi bonnes que l’entreprise l’avait espéré. Bloomberg rapporte que Sony a réduit l’objectif de production pour ce trimestre à 1 million d’unités.

Il semble que la société s’attende à ce que les choses ralentissent après l’afflux initial de commandes, l’objectif d’expédition d’avril 2023 à mars 2024 étant fixé à seulement 1,5 million d’unités. Le coût élevé a peut-être dissuadé les consommateurs – la PS5 numérique coûte 400 $, la version disque est de 500 $, donc la PSVR2 coûte plus cher que la console elle-même.

