Les problèmes pour le jeu vidéo très attendu « Cyberpunk 2077 » continuent.

Plus tôt cette semaine, les développeurs du jeu futuriste très médiatisé se sont excusés pour les bugs et les plantages qui affectent les joueurs sur les consoles Sony PlayStation 4 et Microsoft Xbox One. Le jeu est également jouable sur PC.

Maintenant, le PlayStation Store de Sony offre des remboursements à ceux qui ont acheté le jeu, qui coûte environ 60 $, par téléchargement numérique.

Sony Interactive Entertainment, a déclaré la société dans un communiqué envoyé aux États-Unis AUJOURD’HUI, « s’efforce d’assurer un niveau élevé de satisfaction de la clientèle. Suite à des discussions avec CD Projekt SA, l’éditeur et développeur de Cyberpunk 2077, SIE commencera à offrir un remboursement complet pour tous les joueurs qui ont acheté Cyberpunk 2077 via le PlayStation Store et qui souhaitent un remboursement pour le moment. «

Ceux qui ont acheté le jeu peuvent accéder au site Web de PlayStation à l’adresse www.playstation.com/cyberpunk-2077-refunds/ pour obtenir le remboursement.

Le jeu avait également été retiré du PlayStation Store « jusqu’à nouvel ordre », indique-t-il, dans un communiqué également publié sur Twitter.

L’éditeur CD Project Red n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire.

Mais la décision de Sony soulève des questions sur les autres versions du jeu. Mat Piscatella, directeur exécutif des jeux pour la société de recherche The NPD Group, a décrit sur Twitter l’action de Sony comme « importante, c’est le moins qu’on puisse dire … maintenant la grande question est de savoir ce qui se passe avec tout ce produit physique au détail et chez les consommateurs. »

Lorsqu’on lui a demandé sur Twitter, si quelque chose de ce genre s’était produit avec une sortie majeure d’un jeu vidéo, Piscatella a répondu: «À quelque part près de cette échelle?

