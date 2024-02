Sony réduit ses prévisions de ventes de PlayStation 5 à 21 millions d’unités

Rival Nintendo est aux prises avec un problème similaire, réussissant à maintenir l’intérêt pour sa console Switch vieille de près de sept ans grâce à de nouvelles sorties de jeux et de films associés à ses personnages célèbres, comme Super Mario.

Le défi de l’entreprise consiste désormais à tenter de maintenir la dynamique de la PS5, sortie il y a plus de trois ans. En octobre, Sony a mis à disposition une version actualisée de la console avec de meilleures spécifications.

Les ventes de l’activité jeux de Sony ont augmenté de 16 % sur un an pour atteindre 1,4 billion de yens au cours du trimestre de décembre, a annoncé mercredi la société. Cependant, le résultat opérationnel a chuté de 26% dans la division, en raison de l’augmentation des pertes sur le matériel due aux promotions au cours de la période ainsi que d’une baisse des ventes de jeux propriétaires.

Sony a annoncé qu’il céderait partiellement ses activités de services financiers via une cotation publique. La société prévoit de distribuer un peu plus de 80 % de ses actions de Sony Financial Group sous forme de dividendes en nature à la suite de la scission, lors d’une cotation qui devrait avoir lieu en octobre 2025.

L’unité de services financiers de Sony a vu son chiffre d’affaires augmenter de plus de 1 100 % au cours du trimestre de décembre, à 311,7 milliards de yens. La société a déclaré que cela était dû à une augmentation des ventes de son activité d’assurance.

Sony a également signalé une hausse de 21 % des ventes de son activité de capteurs d’image, qu’elle vend à des sociétés comme Apple pour les smartphones.