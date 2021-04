Sony a publié son rapport financier pour l’année 2020. La PlayStation 5 a devancé la PS4 en termes de ventes précoces et il y a une forte demande de jeux et de services supplémentaires. La situation dans la division mobile s’améliore, mais la division des capteurs d’image a subi des dommages collatéraux en raison de la guerre commerciale américano-chinoise.

L’activité des smartphones marque une légère baisse à 2,9 millions de Xperias vendus en 2020, contre 3,2 millions l’année précédente. Remarque: l’exercice financier de Sony commence en avril, le troisième trimestre est donc le trimestre des vacances. Ce trimestre, les ventes ont chuté de 1,3 million l’an dernier à 1,0 million. Le quatrième trimestre correspond à la période de janvier à mars, qui correspond à la performance de l’an dernier avec 0,4 million d’unités vendues.

La bonne nouvelle, les revenus d’exploitation pour ces trois mois sont en fait légèrement plus élevés, passant de 70 380 millions de JPY à 74 150 millions de JPY. Cela signifie un prix de vente moyen (ASP) plus élevé par unité.

Mieux encore, Sony continue de réduire les coûts d’exploitation de sa division mobile. Cela a conduit à un bénéfice de 27 671 millions de JPY, contre une perte de 21 057 millions de JPY pour la même période l’an dernier. Tout cela a aidé l’ensemble de la division électronique à augmenter son bénéfice d’exploitation (l’ancien Sony Mobile, quelques autres divisions ont été fusionnées dans l’électronique).

Sony a vendu 3,3 millions de consoles PlayStation 5 au cours de la période de janvier à mars, portant le total à 7,8 millions à ce jour. C’est légèrement plus élevé que la PS4 gérée dans une période comparable après son lancement et Sony travaille toujours à augmenter la production pour répondre à la demande. Et ce n’est pas seulement cela, la société vendait la PlayStation 5 à un prix inférieur à son coût de fabrication (ce qui est typique des consoles dans les premiers mois de disponibilité).

La bonne vieille PS4 se porte également plutôt bien, avec 1,0 million de ventes au cours de ce trimestre et 5,7 millions pour l’année complète. Le modèle de cinquième génération a encore un long chemin à parcourir pour égaler la PS4, qui a des ventes à vie de plus de 100 millions.

Les fortes ventes de la PS5, combinées à une augmentation des ventes de jeux (y compris le contenu supplémentaire) et des ventes plus élevées de PlayStation Plus ont porté les ventes totales à 2,66 milliards de yens, en hausse de 34% par rapport à l’année dernière. Les revenus d’exploitation ont augmenté à 342,2 milliards JPY.

Les ventes combinées de jeux PS4 et PS5 ont atteint un total de 338,9 millions au cours de l’exercice complet, dont 58,4 millions (17%) provenaient des propres studios de jeux de Sony.

La division divertissement de Sony se porte bien avec le Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – le film: Mugen Train faire la une des journaux en devenant le film le plus rentable du Japon, le film japonais le plus rentable et le film d’animation le plus rentable de tous les temps.

La division des capteurs d’image de Sony a été touchée: elle a dû réduire ses stocks de 7,2 milliards de yens car les expéditions ont été suspendues par les restrictions américaines à l’exportation. En d’autres termes, ceux-ci étaient destinés à Huawei.

La société marque également une baisse globale des ventes de capteurs d’image (ceux pour smartphones et ceux pour appareils photo numériques) et elle a dépensé plus en R&D. Cela a réduit le bénéfice d’exploitation à 145,9 milliards de yens.

Vous pouvez lire le rapport complet (PDF) et Données supplémentaires (PDF) pour plus de détails.

