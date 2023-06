Sony publie la première bande-annonce de « Kraven The Hunter »

Sony élargit l’univers lié à Spider-Man avec un film solo Rated-R pour son ennemi juré de la bande dessinée Kraven le chasseur.

Si vous ne savez pas ce que Sony a à faire avec son Spider-Verse, ne vous inquiétez pas, nous sommes tous confus. Nous avons maintenant Tom, Andrew et Tobey’s Spider-Men dans le même univers cinématographique. De plus, nous avons le animé Miles Morales, Venom et Morbius également. Sony a laissé entendre que tout cela mène quelque part et nous allons simplement devoir leur faire confiance. Après tout, la pandémie a gravement retardé la majorité des projets de films.

La prochaine étape pour Sony et Marvel est l’action en direct Kraven le chasseur film. Aaron Taylor-Johnson qui a joué Quicksilver dans Avengers: l’ère d’Ultron jouera le rôle de Karven. Nous avons enfin notre premier regard sur le film et bien que Spider-Man ne soit pas directement référencé, les œufs de Pâques sont extrêmement bruyants. Plus que probablement, le film offrira une trame de fond décente et une scène post-crédit qui laisse entendre qu’il chassera ensuite Spider-Man. Tom Holland aurait re-signé son contrat de cinéma qui nous donnera sa version de Peter Parker à l’université. Mis à part les films solo, il apparaîtrait dans deux films d’équipe MCU, très probablement des films Avengers. Si cela est vrai, cela signifierait qu’un autre Spider-Man affronterait les méchants dans l’univers de Sony.

Pour l’instant, nous pouvons profiter de l’histoire de Kraven Rated-R sur grand écran en octobre. Espérons qu’un jour nous le verrons, Morbius, Venom, Vulture et Scorpion affronteront une version de Spider-Man.