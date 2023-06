Sony publie la première bande-annonce de « Kraven The Hunter »

Sony élargit l’univers lié à Spider-Man avec un film solo classé R pour l’ennemi juré de la bande dessinée du slinger Web Kraven The Hunter.

Si vous ne savez pas ce que Sony a fait avec son Spider-Verse, ne vous inquiétez pas, nous sommes tous confus. Nous avons maintenant Tom Holland, Andrew Garfield et Spider-Men de Tobey Mcguire dans le même univers cinématographique. De plus, nous avons le animé Miles Morales, Venom et Morbius également. Sony a longtemps laissé entendre que tout cela menait quelque part et nous devrons simplement leur faire confiance puisque la pandémie a considérablement retardé la majorité des plans de films.

Maintenant, un nouveau plan est dévoilé et cela semble excitant.

La prochaine étape pour Sony et Marvel est l’action en direct Kraven le chasseur film. Aaron Taylor-Johnson qui a joué Quicksilver dans Avengers: l’ère d’Ultron jouera le rôle de Kraven. Nous avons enfin notre premier regard sur le film et bien que Spider-Man ne soit pas directement référencé, les œufs de Pâques sont extrêmement bruyants. Plus que probablement, le film offrira une trame de fond décente et une scène post-crédit qui laisse entendre qu’il chassera ensuite Spider-Man. Tom Holland aurait re-signé son contrat de cinéma qui nous donnera sa version de Peter Parker à l’université. Mis à part les films solo, il apparaîtrait dans deux films d’équipe MCU qui seront très probablement centrés sur les Avengers. Si cela est vrai, cela signifierait qu’un autre Spider-Man affronterait les méchants de l’univers de Sony.

Pour l’instant, nous pouvons profiter de l’histoire de Kraven Rated-R sur grand écran en octobre. Espérons qu’à l’avenir, nous verrons Kraven, Morbius, Venom, Vulture et Scorpion affronter une version de Spider-Man.