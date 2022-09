Veux-tu danser?

La bande-annonce tant attendue de Whitney Houston Le biopic ‘I Wanna Dance with Somebody’ est arrivé et regorge de tout ce que vous attendez d’une grande production hollywoodienne sur la plus grande chanteuse de sa génération.

Regardez la bande-annonce entraînante ci-dessous:

Réalisé par Citrons de Kasiécrit par le nominé aux Oscars Anthony McCartenet produit par un directeur musical légendaire Clive Davisla célébration puissante et triomphale des étoiles de Whitney Houston, lauréate du prix BAFTA Naomi Akkie en tant que chanteuse emblématique dans un portrait sans limites de la femme complexe et aux multiples facettes derrière The Voice.

“Elle a été élevée dans ma vie pendant si longtemps que c’était parfois impossible à réaliser”, a déclaré Ackie dans un entretien avec des PERSONNES. « Mais tant de gens m’ont dit la même chose : si je n’étais pas effrayé et nerveux, ils penseraient que quelque chose n’allait pas chez moi. … Le plus grand défi a été de laisser ma peur de l’ampleur de cette tâche passer au second plan. Rien de bon ne vient de rester assis trop longtemps dans la peur.

De la chorale du New Jersey à l’un des artistes les plus vendus et les plus primés de tous les temps, le public peut s’attendre à un voyage inspirant, émouvant et poignant à travers la vie et la carrière pionnières de Houston avec des performances à couper le souffle et une bande-son des plus célèbres de l’icône. tubes bien-aimés comme vous ne les avez jamais entendus auparavant.

“Le public pourra découvrir la plus grande voix de sa génération, chantant ses tubes les plus emblématiques, à la fois en studio et en concert”, a déclaré Lemmons, qui a également réalisé le film “Harriet”, nominé aux Oscars. Ils verront comment elle a créé cette œuvre, pour mieux comprendre et apprécier sa démarche artistique et son génie créatif singulier. Ses fans adoreront revivre la musique tout en jetant un regard intime sur la femme derrière The Voice. On nous rappellera à tous à quel point nous avons eu de la chance d’avoir Whitney avec nous pour le moment où nous l’avons fait.

“Je veux danser avec quelqu’un” sort en salles le 21 décembre 2022.