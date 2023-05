Sony Project Q dévoilé: un ordinateur de poche à la vapeur de jeu

Sony a annoncé un nouvel appareil de streaming portable qui pourra jouer à vos jeux PS5 via Wi-Fi via Remote Play. L’appareil s’appelle Project Q et dispose d’un écran LCD de 8 pouces avec une résolution de 1080p et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. L’écran est attaché à un contrôleur DualSense avec tous les mêmes boutons et fonctionnalités que le contrôleur PS5 à l’exception du pavé tactile qui sera vraisemblablement intégré à l’écran tactile.

Sony précise que vous ne pourrez diffuser que des jeux PS5 téléchargés sur votre console, donc aucun jeu natif ou jeu en nuage ne semble encore prévu, mais ce dernier pourrait changer au moment de son lancement officiel. Sony n’a pas encore révélé d’informations sur les prix, mais il a confirmé que le projet Q arrivera sur le marché plus tard cette année.

En plus du projet Q, Sony a également annoncé ses écouteurs sans fil officiels PlayStation. Ces écouteurs intra-auriculaires offriront une « nouvelle technologie sans fil développée par Sony » offrant un son sans perte et une faible latence via Bluetooth.

Aucun autre détail sur les écouteurs n’a été partagé, nous devrons donc attendre plus d’informations de Sony.