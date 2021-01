Sony a annoncé deux nouveaux systèmes d’enceintes sans fil, le SRS-RA5000 et le SRS-RA3000. Les deux haut-parleurs sont conçus pour fournir un son qui remplit la pièce dans un environnement intérieur et disposent de la fonction 360 Reality Audio exclusive de Sony.

Le plus cher des deux, le RA5000 dispose d’un système de sept haut-parleurs avec trois pilotes ascendants, trois pilotes frontaux et un woofer interne. La conception orientée vers le haut et le côté crée une sphère sonore uniforme autour de l’enceinte quelle que soit sa position dans la pièce. Le RA5000 dispose également d’une fonction d’étalonnage manuel du son, qui lui permet d’ajuster son audio à sa position actuelle.

Le RA3000 moins cher et plus petit a une disposition à trois haut-parleurs composée de deux tweeters qui projettent le son dans un arc à travers une longue bande et un seul woofer. Il existe également deux radiateurs passifs pour une réponse bas de gamme supplémentaire.

Le RA3000 a également une conception résistante à l’humidité, ce qui lui permet d’être placé dans des environnements tels que les salles de bains et les cuisines, ce que le RA5000 ne peut pas faire. Le RA3000 peut également se calibrer automatiquement en fonction de son environnement, ce qui est également étrangement absent du RA5000.

Les deux haut-parleurs disposent d’une connectivité Bluetooth et Wi-Fi. Le Wi-Fi vous permet de diffuser du contenu à partir de Spotify à l’aide de la fonction Spotify Connect ou vous pouvez utiliser l’intégration Chromecast pour diffuser de l’audio.

Les deux haut-parleurs ont également Amazon Alexa et Google Assistant. Cependant, cela ne fait pas d’eux des enceintes intelligentes elles-mêmes, mais elles peuvent s’intégrer à d’autres appareils intelligents de votre maison et vous pouvez également leur faire jouer de l’audio avec vos autres enceintes intelligentes. Si vous souhaitez lire quelque chose sur ces haut-parleurs en utilisant votre voix, vous aurez besoin d’un appareil intelligent Amazon ou Google, puis dites-lui de lire de l’audio sur ces haut-parleurs.

Les haut-parleurs ne semblent être disponibles qu’au Royaume-Uni et en Europe pour le moment, au prix de 500 £ / 599 € pour le RA5000 et de 280 £ / 359 € pour le RA3000. Les deux seront disponibles en février 2021. La disponibilité pour l’Amérique du Nord sera annoncée plus tard.

La source