Sony présente deux moniteurs de jeu Inzone (4K 144Hz et FHD 240Hz), trois casques également

Aujourd’hui, Sony a dévoilé une nouvelle série de matériel de jeu – Inzone. Les produits de lancement sont deux moniteurs et trois casques. Les produits Inzone sont conçus pour une expérience de jeu immersive que ce soit sur PC ou sur PlayStation 5.

Moniteurs de jeu Sony Inzone M9 et M3

Les deux sont des moniteurs de jeu de 27 pouces avec des panneaux LCD IPS. L’Inzone M9 a une résolution 4K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz (120 Hz sur HDMI). Pour un contraste dynamique amélioré, il utilise la gradation locale Full Array. Il culmine à une luminosité de 600 nits et possède une certification VESA DisplayHDR 600. De plus, ce moniteur a une couverture DCI-P3 de 95 %.









Spécifications : Sony Inzone M9 • Sony Inzone M3

Le Sony Inzone M3 descend à une résolution de 1080p, mais augmente le taux de rafraîchissement à 240 Hz (y compris via HDMI). Le panneau est éclairé par les bords et a une luminosité maximale de 400 nits (DisplayHDR 400). Cet écran offre une couverture sRGB de 99 %.









Gradation locale Full Array sur le Sony Inzone M8 • Le logiciel Inzone Hub PC peut contrôler tous les paramètres des moniteurs

Les deux écrans sont calibrés en usine pour atteindre leurs objectifs de précision des couleurs. Ils prennent également en charge les types de HDR HDR10 et HLG. Quant au taux de rafraîchissement, ils prennent en charge G-Sync et HDMI 2.1 VRR pour un taux de rafraîchissement variable (24Hz minimum). Ils offrent également des temps de transition gris à gris de 1 ms.

Les deux moniteurs sont équipés de deux entrées HDMI, une DisplayPort 1.4. De plus, ils ont un concentrateur USB intégré – un Type-B entre, trois USB Type-A sortent. Ils sont parfaits pour connecter des claviers, des souris et des contrôleurs car la fonctionnalité KVM intégrée basculera la connexion USB pour suivre l’entrée vidéo.

Cela vous permettra de connecter à la fois un PC et une PlayStation 5. Il existe certaines fonctionnalités spécifiques à la PS5 comme le mappage automatique des tons HDR et le mode d’image de genre automatique (par exemple, passer en mode Cinéma lorsque vous mettez un film). Il existe également des fonctionnalités PC, comme un logiciel PC dédié qui vous permet de modifier chaque paramètre du moniteur.

Les supports des deux moniteurs vous permettent de régler la hauteur et l’inclinaison pour un confort maximal. Le pilier central fonctionne comme un canal de câble pour garder les choses propres. Le M9 dispose également d’une bande LED RVB à l’arrière pour correspondre à votre configuration d’éclairage.

Le Sony Inzone M9 est disponible en précommande à 900 $/1 100 €/1 000 £ (à venir cet été). L’Inzone M3 sera lancé d’ici la fin de cette année avec un prix de 530 $.

Casque de jeu Sony Inzone H9, H7 et H3

Ces trois appareils partagent la même conception externe, mais offrent des capacités différentes pour répondre à vos besoins et à votre budget. Les deux premiers sont sans fil, le H3 est un casque filaire.

Lorsque vous avez entendu «sans fil», vous avez peut-être grimacé et bien que les H9 et H7 prennent en charge Bluetooth, ils sont mieux utilisés avec le dongle USB inclus qui permet une connexion à faible latence sur 2,4 GHz. Les écouteurs peuvent être connectés à la fois au dongle et à votre smartphone (via Bluetooth), ce qui vous permet de répondre facilement à un appel entrant.

Le micro à flèche offre une excellente qualité audio pour les conversations vocales dans le jeu et est facile à contrôler – abaissez-le pour parler, abaissez-le pour couper le son. Il existe un bouton matériel qui modifie l’équilibre audio entre l’audio du jeu et le chat vocal.

Les trois écouteurs prennent en charge le son spatial à 360°. Cela peut être activé par le logiciel Inzone Hub PC, qui comprend également des algorithmes pour transformer la stéréo 2 canaux en son surround 7.1 canaux. Il existe une application 360 Spatial Sound Personalizer pour les smartphones.

Le Sony Inzone H9 prend en charge la suppression active du bruit et dispose d’un bouton dédié pour basculer en mode son ambiant (100 Hz à 8 000 Hz). Avec ANC désactivé, les écouteurs peuvent durer 32 heures de temps de lecture.

L’Inzone H7 n’a pas d’ANC. Sur le plan positif, ils ont une durée de vie de la batterie plus longue de 40 heures. Le H9 et le H7 sont tous deux équipés de haut-parleurs de 40 mm (bobine acoustique EDCCA avec aimants en néodyme) et d’une réponse en fréquence de 5 Hz à 20 000 Hz.

















Sony Inzone H9, H7 et H3

L’Inzone H3 n’a pas à se soucier des piles. Ces écouteurs ont également des haut-parleurs de 40 mm (bobine vocale CCAW avec aimants en néodyme, impédance de 35 ohms) avec une réponse en fréquence de 10 Hz à 20 000 Hz.

Les trois casques sont disponibles en pré-commande maintenant, vous pouvez les trouver sur le site officiel de Sony, Amazon et Best Buy. L’Inzone H9 coûte 300 $/300 €/270 £, le H7 coûte 230 $/230 €/200 £ et le H3 coûte 100 $/100 €/90 £.

Voici une vitrine de la nouvelle gamme de produits Inzone et plus de détails sur les moniteurs et les écouteurs :

La source