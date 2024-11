Sony prépare son prochain appareil photo et objectif Extreme

Sony se prépare à une annonce majeure en novembre prochain, promettant de nouveaux ajouts qui pourraient remodeler le marché des appareils photo professionnels.

Selon Rumeurs de Canonce lancement anticipé présentera l’Alpha a1 II, le prochain modèle phare de Sony. S’appuyant sur le capteur 50MP d’origine de l’a1, Sony ajoute plusieurs nouvelles fonctionnalités visant à améliorer la vitesse, la qualité de l’image et la convivialité. La «puce AI» ajoutée à l’a1 II pourrait le distinguer en améliorant la mise au point automatique et les vitesses de traitement. L’introduction de la compatibilité de la mémoire CFexpress Type A 4.0 augmentera également les vitesses de lecture/écriture, un avantage significatif pour les utilisateurs filmant des rafales à haute vitesse ou des vidéos 4K.

Sony a conçu l’a1 II pour ressembler au corps de l’A9 III, leur appareil photo haute vitesse de milieu de gamme. Ce changement ergonomique s’aligne sur la démarche plus large de Sony visant à créer une manipulation cohérente sur tous ses modèles, permettant aux utilisateurs de basculer plus facilement entre les corps. Les rumeurs suggèrent que le prix de l’a1 II sera plus élevé que celui de l’a1 actuel, ajoutant de l’intrigue à ce que Sony pourrait inclure. Bien qu’il utilise le même capteur de 50 MP que son prédécesseur, Sony semble miser sur le traitement et la manipulation avancés de l’a1 II pour le distinguer.

Le deuxième produit selon la rumeur, l’objectif FE 28-70 mm f/2 GM, est sur le point d’offrir un ajout élégant et de qualité professionnelle à la gamme d’objectifs de Sony. Cet objectif irait en tête-à-tête avec celui de Canon RF 28-70 mm f/2L USMun objectif révolutionnaire qui établit de nouvelles normes en matière d’ouverture et de netteté dans un zoom. Il est intéressant de noter que la version de Sony devrait être nettement plus légère, soit plus d’un kilo de moins que le modèle de Canon. Sony semble se concentrer non seulement sur la qualité optique mais également sur la convivialité, dans le but de proposer un objectif facile à manipuler tout en offrant la qualité d’image attendue de sa série GM.

Il semble que ce sera un mois passionnant !