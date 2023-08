Sony PlayStation Portal est un appareil de lecture à distance à 200 $ qui arrivera plus tard cette année

Après avoir annoncé son appareil portable connu sous le nom de Project Q en mars, Sony a officiellement présenté son premier appareil de jeu à distance portable baptisé PlayStation Portal.

L’appareil exploite PS Remote Play vous permettant de jouer à vos jeux PS5 n’importe où tant que vous disposez d’une connectivité Wi-Fi. Le portail PS a besoin d’une vitesse Internet d’au moins 5 Mbps pour fonctionner, tandis que Sony suggère des vitesses d’au moins 15 Mbps pour une expérience de jeu optimale. Vous ne pouvez jouer qu’aux jeux pris en charge installés sur votre console PS5 et Sony indique que l’appareil ne prendra pas en charge le service de streaming cloud PlayStation Plus Premium. Vous ne pourrez pas non plus exécuter d’autres jeux ou médias localement.

PS Portal propose un écran LCD de 8 pouces avec une résolution de 1080P et un taux de rafraîchissement de 60 Hz ainsi que la même disposition de contrôleur que la PS5 DualSense. L’ordinateur de poche apporte un port USB-C, une prise casque 3,5 mm et des haut-parleurs montés sur le dessus. Le reste de la fiche technique est encore secret pour le moment.

Curieusement, le portail PS n’est pas doté de la connectivité Bluetooth et ne prend en charge que le Wi-Fi et PlayStation Link. Ce dernier est la nouvelle norme de connectivité sans fil propriétaire de Sony qui offre un son sans perte à faible latence et une commutation entre appareils compatibles. La technologie arrive sur les nouveaux écouteurs sans fil Pulse Explore de Sony (200 $/220 €/200 £) et le casque Pulse Elite (150 $/150 €/120 £), tous deux lancés plus tard cette année.

Portail PlayStaion est au prix de 200 $/220 €/200 £ et devrait également faire ses débuts plus tard cette année, Sony promettant bientôt plus de détails et des dates de lancement officielles.

Source