La dernière console de jeu de Sony, la PlayStation 5, a été lancée en Inde plus tôt cette année, les précommandes de la version disque étant mises en ligne début février. Le premier lot de PlayStation 5 a été épuisé en quelques secondes sur toutes les plates-formes et tous les magasins en février, et depuis, il n’y a pas eu de réapprovisionnement de la PS5 en Inde. Sony n’a pas non plus lancé l’édition numérique de la PlayStation 5 en Inde, bien que les prix aient été annoncés depuis novembre 2020. Maintenant, l’échec de réapprovisionnement de la PS5 en Inde est en grande partie lié à la pénurie de puces continue, mais malgré cela, la console a été réapprovisionnée sur plusieurs marchés internationaux à plusieurs reprises. Les joueurs en Inde ont exprimé leur déception face à l’incapacité de Sony à réapprovisionner la PlayStation 5 en Inde, mais il n’y a pas encore de mot officiel de Sony.

Selon un récent rapport de l’IGN, un magasin à Bengaluru nommé Prepaidgamercard a informé que la date de réapprovisionnement a été fixée au début du mois d’avril, cependant, il n’y a aucune confirmation de la société. «Les Sony Centers locaux se préparent pour un réapprovisionnement de PS5 pour la première semaine d’avril, indique le rapport de l’IGN. Digit a également cité plusieurs détaillants qui ont déclaré que le réapprovisionnement de la PS5 était attendu en avril, mais que c’était du «ouï-dire et rien d’officiel». Il n’y a pas non plus de mot sur la disponibilité de la PS5 Digital Edition en Inde pour le moment.

Auparavant, il était rapporté que le réapprovisionnement de la PS5 en Inde aurait lieu en mars, des rapports indiquant que des magasins comme Croma et Sony Centers avaient informé les gens que le réapprovisionnement de la PlayStation 5 aurait lieu en mars. Maintenant, alors que le réapprovisionnement de la PS5 reste incertain, ce qui est certain, c’est que cela montre une approche plutôt imprudente de la société japonaise pour les utilisateurs indiens. Malgré la pénurie persistante de semi-conducteurs, la société a réapprovisionné la PlayStation 5 aux États-Unis et au Royaume-Uni à plusieurs reprises depuis le lancement de novembre 2020, tandis que l’Inde n’a connu qu’un seul lancement, cela aussi, uniquement pour la variante de disque. Un rapport publié dans Tech Radar a cité le chef de Sony PlayStation India, Prosenjit Ghosh, qui aurait déclaré en 2020 que la société se concentrait sur PlayStation 4 en Inde et non sur la PS5.

Nous avons contacté Sony pour obtenir une réponse officielle sur l’état du réapprovisionnement de la PlayStation 5 en Inde et mettrons à jour cette histoire dès qu’une réponse sera reçue.