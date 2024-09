Sony PlayStation 5 Pro : où acheter en ligne

Tous les produits et services présentés sont choisis de manière indépendante par les éditeurs. Cependant, Billboard peut recevoir une commission sur les commandes passées via ses liens de vente au détail, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Bien que la PlayStation 5 soit sortie il y a quelques années seulement, en novembre 2020, Sony a annoncé une mise à niveau de la console de jeu PlayStation 5 Pro de la société à venir vers la fin de 2024. Simplement appelée la PlayStation 5 Prole nouveau système promet des graphismes plus réalistes, des mouvements plus fluides et des détails plus profonds pour les joueurs.

Au prix de 699,99 $, le PlayStation 5 Pro de Sony (Digital Edition) est disponible en précommande le jeudi 26 septembre. Sa sortie est prévue quelques semaines plus tard, le jeudi 7 novembre.

Le PS5 Pro est conçu pour de meilleures performances avec des téléviseurs 4K à taux de rafraîchissement élevé et des moniteurs de jeu avec une sortie vidéo Ultra HD améliorée par IA jusqu’à 120 Hz. Cela signifie que les jeux auront une apparence et des mouvements plus fluides et plus fluides sans décalage ni perte de qualité vidéo.

La nouvelle console de jeu est également dotée d’un ray tracing avancé, ce qui signifie que les reflets, les ombres et les illuminations du jeu seront plus réalistes avec des graphismes époustouflants. Cela ajoute à l’immersion du jeu, qui semble plus réaliste.

Sony

Pendant ce temps, tous les jeux PS5, y compris Robot Astro, Gran Turismo 7, Horizon interdit à l’ouest, Ratchet & Clank : Rift Apart, Le dernier d’entre nous, partie II et plus encore — sont compatibles avec le PS5 Proqui double la capacité de stockage embarquée de 1 To à 2 To. La console de jeu est également dotée d’une connectivité Wi-Fi plus rapide pour des téléchargements, des jeux en cloud et des transferts de données plus rapides.

Le PS5 Pro est livré avec Manette sans fil PS DualSense de Sonyqui est le meilleur contrôleur de jeu pour un retour haptique détaillé et des déclencheurs adaptatifs. Cependant, si vous souhaitez ajouter un Lecteur de disque Ultra HD 4Kil coûte 79,99 $ de plus. De plus, un support vertical pour le système coûte 29,99 $ de plus.

De plus, tous les accessoires PS5, tels que les écouteurs sans fil PS Pulse Explore, le casque de jeu sans fil PS Pulse Elite, le PS Portal, le casque PSVR2 et le contrôleur PS Access, fonctionnent avec le PS5 Pro.

Disponible en précommande dès le jeudi 26 septembre, le nouveau PlayStation 5 Pro de Sony son prix est de 699,99 $ et sa sortie est prévue le jeudi 7 novembre.

