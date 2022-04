Sony PlayStation 5 prend en charge le taux de rafraîchissement variable

Sony a annoncé aujourd’hui qu’il apportait un taux de rafraîchissement variable à la console PlayStation 5. La fonctionnalité sera déployée via une mise à jour logicielle, qui sera disponible dans le monde entier cette semaine. Sony a annoncé pour la première fois que la fonctionnalité reviendrait en novembre 2020.

Le VRR sur la PlayStation 5 peut être activé via une option dans les paramètres d’écran et de vidéo. Il peut être appliqué uniquement aux jeux pris en charge ou forcé de fonctionner sur tous les jeux via une option supplémentaire. Cette dernière option peut provoquer des effets visuels inattendus et ne fonctionne pas nécessairement dans tous les cas.

Sony a annoncé une liste de titres qui bénéficieront d’un support VRR natif dans les semaines à venir. Cela inclut Astro’s Playroom, Call of Duty : Vanguard, Call of Duty : Black Ops Cold War, Destiny 2, Devil May Cry 5 Special Edition, DIRT 5, Godfall, Marvel’s Spider-Man Remastered, Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, Ratchet & Clank : Rift Apart, Resident Evil Village, Tiny Tina’s Wonderlands, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege et Tribes of Midgard.

Plus de jeux bénéficieront d’un support natif pour VRR via une mise à jour du jeu. La fonctionnalité sera probablement également incluse au lancement des jeux à venir.

Malheureusement, il y a un hic avec cette annonce, et c’est que la fonctionnalité n’est compatible qu’avec les téléviseurs et les moniteurs prenant en charge HDMI 2.1. Alors que la prise en charge du VRR a été officiellement ajoutée à la spécification HDMI avec la version 2.1, les fabricants de téléviseurs et de moniteurs ont activé la fonctionnalité même sur les modèles HDMI 2.0.

C’est une décision plutôt bizarre de Sony car les consoles Xbox Series X/S et même les consoles Xbox One X/S ont pris en charge le VRR même sur les écrans HDMI 2.0. La décision de Sony ne permettra qu’à une poignée d’utilisateurs équipés d’écrans HDMI 2.1 d’utiliser cette fonctionnalité, la grande majorité des utilisateurs étant laissés pour compte.

Pour ceux qui se demandent de quoi il s’agit, le taux de rafraîchissement variable signale à un écran compatible de ne se mettre à jour que lorsque la console ou le GPU produit une nouvelle image. Cela garantit que le taux de rafraîchissement de l’affichage est parfaitement synchronisé avec la sortie d’affichage, ce qui supprime les cas de déchirure d’écran sans avoir à activer vsync, et réduit également les problèmes d’incohérences de temps d’image lorsque la console est incapable de suivre le taux de rafraîchissement fixe de l’affichage. Le résultat final est une expérience de jeu plus fluide, cohérente et plus réactive.

Pour ceux d’entre vous qui ont une PlayStation 5 et un écran HDMI 2.1, vous pourrez en faire l’expérience plus tard cette semaine.

La source