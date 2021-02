Sony lance enfin aujourd’hui la PlayStation 5 en Inde. La console sera disponible auprès de détaillants en ligne et hors ligne, notamment Amazon, Flipkart, Croma, Reliance Digital, Games The Shop, Shop at Sony Center et Vijay Sales. La PlayStation 5 est au prix de 49 990 INR pour le modèle standard et de 39 990 pour l’édition numérique.

Au lancement, seule l’édition standard de la console semble être en vente. L’édition standard est celle qui inclut le lecteur Blu-ray UHD pour les jeux et les médias. L’édition numérique a été annoncée pour l’Inde, mais sera en vente plus tard.

Vous pourrez également acheter tous les nouveaux accessoires, notamment la manette sans fil DualSense (5 990 INR), la caméra HD (5 190 INR), le casque sans fil PULSE 3D (8590 INR), la télécommande multimédia (2590 INR) et la station de charge DualSense. (2 590 INR).

Comme vous vous en doutez, la disponibilité est actuellement un problème. Au moment de la rédaction de cet article, la console n’était pratiquement pas disponible chez tous les détaillants en ligne susmentionnés. Les précommandes ont été mises en ligne il y a quelques semaines et ceux qui ont réussi à en acheter une à l’époque devraient les recevoir à partir d’aujourd’hui, mais il ne semble pas que vous puissiez en acheter une maintenant à moins d’avoir de la chance chez votre détaillant local hors ligne.

Sony Inde a eu la gentillesse de nous envoyer une unité à examiner avant son lancement. Nous publierons nos réflexions à ce sujet au cours des prochains jours.