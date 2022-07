Sony, Pioneer et Toshiba parmi les fabricants de lecteurs de disques optiques règlent un recours collectif canadien de 29,7 millions de dollars

Certains des plus grands fabricants d’électronique au monde ont accepté de régler un procès canadien qui les accuse de fixer les prix sur les lecteurs de disques optiques, y compris les ordinateurs, les consoles de jeux, ainsi que les lecteurs de CD et de DVD, vendus entre 2004 et 2010.

Un lecteur de disque optique, ou ODD, est un périphérique de stockage de mémoire qui lit et/ou écrit des données à l’aide d’un disque optique, tel que des CD, des DVD et des Blu-ray. Les ODD se trouvent dans les ordinateurs, les consoles de jeux vidéo, ainsi que les lecteurs de CD, de DVD et de Blu-ray.

Le règlement de 29,7 millions de dollars a été approuvé par les tribunaux de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et du Québec après la conclusion d’un accord entre les plaignants et BenQ, Hitachi-LG, NEC, Panasonic, Phillips, Pioneer, Quanta, Sony, TEAC et Toshiba Samsung.

Le procès allègue qu’au lieu de se faire concurrence, les fabricants ont conspiré pour gonfler artificiellement les prix afin d’extorquer plus d’argent aux clients.

Comment réclamer vos 20 $

Le montant apparemment facturé en trop est encore inconnu, selon Linda Visser, partenaire du groupe de recours collectif du cabinet d’avocats Siskinds basé à London, en Ontario. Elle a déclaré que les fabricants étaient parvenus à un accord avant que le total exact ne puisse être déterminé.

Une rangée de films Blu-ray exposés à Toronto en juin 2010. Les entreprises qui souhaitent faire des réclamations sur des achats à grande échelle couverts pendant la période du recours collectif doivent fournir des documents. Cependant, un avocat a déclaré que compte tenu du temps qui s’est écoulé, il y a place à la flexibilité.

“Nous ne sommes pas arrivés à ce stade du litige”, a-t-elle déclaré.

Les particuliers et les entreprises peuvent faire une réclamation dans l’affaire, a déclaré Visser.

“Pour les consommateurs, nous avons essayé de rendre le processus de réclamation très simple. Il ne nécessite pas de preuve d’achat. Il leur suffit de aller en ligne sur le site et remplissez le formulaire en ligne, en disant essentiellement qu’ils ont acheté l’un des produits pendant la période de cours.”

Visser a déclaré que la liste comprend la plupart des appareils électroniques grand public contenant un lecteur optique vendu au Canada entre 2004 et 2010, y compris des ordinateurs, des consoles de jeux vidéo et des lecteurs de CD, de DVD et de Blu-ray. Les particuliers peuvent réclamer jusqu’à 20 $ une fois sans reçu. Pour les réclamations supplémentaires, une preuve d’achat sera requise, a déclaré Visser.

“Une preuve d’achat n’est pas requise, car nous nous attendrions à ce que la plupart des Canadiens aient acheté ces articles au cours de la période d’environ six ans. Nous voulions en faire un processus de réclamation simple.”

Pour les entreprises et les institutions, qui ont probablement effectué des achats plus importants, elles doivent justifier leurs réclamations, mais il y a de la place pour la flexibilité, a déclaré Visser.

“Nous essayons d’être flexibles, reconnaissant que cela fait maintenant un certain temps et qu’ils n’ont peut-être pas conservé de dossiers complets.”

Les allégations de complot de fixation des prix découlaient d’une enquête antitrust sur l’industrie ODD par le ministère américain de la Justice, conduisant à un certain nombre d’amendes et de condamnations. La Commission européenne a également enquêté sur des allégations similaires en 2015 et infligé une amende à huit fournisseurs d’ODD pour leur rôle dans le complot présumé.