Sony Pictures Networks India remporte les droits exclusifs de diffusion de la Durand Cup pendant deux ans

Sony Pictures Networks India (SPN) a acquis les droits médiatiques exclusifs pour diffuser la Coupe Durand en Inde entre 2023 et 2024. Dans le cadre de l’accord, le diffuseur télévisera les 132e ET 133e éditions du tournoi de football convoité sur ses chaînes sportives en Inde ainsi que dans d’autres pays du sous-continent tels que l’Afghanistan, les Maldives, le Pakistan, le Bangladesh, le Bhoutan et le Népal.

La prochaine édition du prestigieux tournoi devrait débuter le 3 août et verra un total de 43 matchs entre 24 équipes, contre 20 l’an dernier. La finale est prévue le 3 septembre.

Les fans peuvent regarder le tournoi en direct sur les chaînes Sony Sports Ten 2 et les matchs seront également disponibles en direct en ligne sur la plateforme OTT de Sony SonyLIV.

La Coupe Durand, lancée par Sir Henry Mortimer Durand, alors ministre des Affaires étrangères du gouvernement indien, a été disputée pour la première fois en 1888, ce qui en fait la plus ancienne compétition de football d’Asie et la troisième plus ancienne au monde.

La Coupe Durand est le seul tournoi en Inde qui a des équipes en compétition à partir de plusieurs niveaux du spectre du football, y compris la Super League indienne, la I-League et d’autres équipes de division, ainsi que des équipes des forces armées, les unes contre les autres.

Le tournoi emblématique est organisé par la Durand Football Tournament Society (DFTS), dont le président est le chef d’état-major de la Défense, les chefs de service de l’armée, de l’armée de l’air et de la marine étant ses vice-présidents.

Organisé par l’armée indienne, au nom des trois services, le tournoi est actuellement mené par le commandement de l’Est.

La compétition offre également à l’équipe gagnante la possibilité de décrocher trois trophées étincelants, la Coupe Durand, le Trophée Shimla décerné par les habitants de Shimla en 1904 et la Coupe du Président.

Les 24 équipes ont été réparties en six groupes de quatre équipes chacun. Trois de ces groupes joueront leurs matchs à Kolkata, tandis que Guwahati et Kokrajhar en Assam accueilleront respectivement deux et un groupe. Guwahati et Kokrajhar accueilleront également un quart de finale chacun, le reste des matchs à élimination directe devant se jouer à Kolkata.

Cette prochaine édition de l’illustre tournoi verra également la participation d’équipes étrangères après une interruption de 27 ans, puisque les équipes de l’armée du Népal et du Bangladesh ont également confirmé leur participation.

Le tournoi mettra également en scène de multiples rivalités locales, avec en tête d’affiche le derby de Kolkata, l’un des plus grands derbys de football au monde, entre Mohun Bagan Super Giant et Emami East Bengal.

Le derby du Kerala entre l’équipe ISL Kerala Blasters et les champions 2019 Gokulam Kerala est également un affrontement très attendu qui devrait se jouer dans le prochain tournoi.

Deux derbies du Sud, entre le Hyderabad FC et le Chennaiyin FC et les champions du Bengaluru FC et du Gokulam Kerala, ont également été les vedettes tandis que le derby du Nord-Est entre le North-East United FC et le Shillong Lajong devrait également faire tourner les têtes.

Le skipper indien et légende certifiée, Sunil Chhetri, a décroché son tout premier titre en Coupe Durand l’an dernier alors que le Bengaluru FC battait le Mumbai City FC 2-1 en finale au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan de Kolkata.

