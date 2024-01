Sony Pictures et Steven Spielberg consacrent le bâtiment musical John Williams – date limite

Éric Charbonneau

« La première fois que je suis venu dans ce studio, c’était en 1940, lorsque mon père m’a amené ici pour me montrer la scène. J’avais environ 9 ou 10 ans, et je pensais qu’un jour, tout cela serait à moi ! Il est enfin devenu réalité – il ne m’a fallu que 92 ans pour en arriver là ! », a déclaré le compositeur légendaire John Williams, 5 fois oscarisé et 53 fois nominé, après le lever de rideau sur le terrain emblématique de Sony Pictures Entertainment, récemment rebaptisé John Williams Music Building. .

Se joindre à la célébration – et cela était une célébration – étaient le président-directeur général de Sony Pictures Motion Picture Group, Tom Rothman, le président-directeur général de SPE, Tony Vinciquerra (qui a prononcé le discours d’ouverture), ainsi que les cinéastes JJ Abrams et bien sûr, le collaborateur de longue date de Williams, Steven Spielberg, qui est à l’origine de l’idée. de mettre le nom de Williams sur le bâtiment où ils ont travaillé sur 20 ou leurs 29 films, comme l’a noté Spielberg.

Dans son discours, Rothman a fait des comparaisons intéressantes. « Alors voilà, Michael Jordan ou LeBron James ? Jack Nicklaus ou Tiger Woods ? Le plus grand impressionniste – Manet ou Van Gogh ? J’en ai un pour toi, le plus grand réalisateur de tous les temps, Steven Spielberg ou Stanley Kubrick ? je vote toi (regardant Spielberg au premier rang) mais je dis que c’est une dispute », a-t-il ri. « Mais le plus grand compositeur de cinéma de tous les temps ? Le incontesté champion des poids lourds là-dessus, il n’y a aucun argument. John Williiams est le CHÈVRE.

Rothman a ajouté : « Ce mois marque le 100ème anniversaire de Columbia Pictures. Cela tombe bien au panthéon des noms qui ornent les bâtiments de ce lot historique – comme Capra, Poitier, Lear, Thalberg – nous ajoutons Williams, le plus grand compositeur de films de tous les temps, au bâtiment même où tant de joie il a créé est arrivé.

John Williams lors de la cérémonie d’inauguration du John Williams Music Building (Sony)

Abrams, pour qui Williams a marqué le Guerres des étoiles des films, le réveil de la force et L’ascension de Skywalker dans ce bâtiment a raconté l’histoire d’un devoir artistique qu’il avait effectué en tant qu’élève de 3e année, dans lequel les enfants devaient dessiner quelque chose de significatif sur une petite planche de bois. Il a dessiné l’affiche de Mâchoires mais en bas, il a simplement écrit « Musique de John Williams » pour décrire l’impact que la partition a eu sur lui. « Être ici pour célébrer cela avec vous, c’est significatif. La 3ème année moi ça panique », a-t-il déclaré à Williams.

JJ Abrams : « Il n’y a pas d’être plus magique que John Williams. Johnny est capable de puiser dans un autre royaume, un lieu profond, universel et totalement humain. Tel un sorcier émotionnel, il galvanise un monde, un esprit. Il ne se contente pas de définir le ton et la puissance d’un film, mais il l’élève au panthéon. Chacune de ses nouvelles partitions est délicieusement époustouflante, fraîche et pourtant inévitable. Il a rempli nos vies de certains des plus grands arts jamais produits par l’humanité. Je suis infiniment reconnaissant pour ce qu’il fait et qui il est.

EN RELATION : Regardez la performance surprise de John Williams à la première de « Indiana Jones et le cadran du destin » alors que l’équipe d’Indy célèbre « Le grand maestro »

Spielberg, parlant sans notes mais indéniablement avec le cœur, a raconté une histoire sur son amour d’enfance pour les musiques de films et les albums de bandes originales, mentionnant plusieurs des plus grands compositeurs de l’industrie mais racontant une visite dans un magasin de disques en 1969 où il a acheté l’album de la musique de Williams. pour le film de Steve McQueen, Les Reivers, même s’il n’avait pas vu le film, il est tombé amoureux de la musique. Environ quatre ans plus tard, alors qu’il réalisait son premier long métrage, Le Sugarland Express il a demandé aux producteurs Dick Zanuck et David Brown s’il pouvait rencontrer Williams. Ils ont déjeuné et Spielberg a déclaré qu’à partir de ce moment-là, il savait qu’ils seraient liés en tant qu’amis et dans les films.

Cette anecdote m’a vraiment marqué car je suis, et j’ai toujours été, un grand collectionneur et aficionado de bandes sonores, des 45 tours aux vinyles LP en passant par les CD qui ont envahi ma maison. Quand je travaillais dans les années 80 à Divertissement ce soir en tant que producteur du segment cinématographique, j’ai pu faire un tournage sur une scène de musique de Fox où Williams nous a laissé le filmer en train de diriger sa musique pour Camp spatial. Je demande rarement des autographes, mais dans ce cas, je devais le faire, et j’ai extrait de ma réserve de bandes originales Williams Les Reivers avec moi et non seulement il l’a signé, il l’a signé avec un joli mot en grosses lettres qui occupent toute la couverture sur le visage de McQueen (!) C’est, en ce qui me concerne, un trésor.

Steven Spielberg : « J’ai grandi avec Johnny depuis le tout début. Ce qu’il a fait pour moi est quelque chose que je n’ai pas pu imaginer. C’est dans ce bâtiment que tout mon stress se dissipe… quand j’arrive enfin à ce stade de la production, et je sais que je suis entre vos mains. Au final, je ne reconnais pas les films comme les miens mais comme les nôtres. Merci Johnny, mes films ne seraient pas les mêmes sans toi.

Le bâtiment abrite également le Cary Grant Theatre ainsi que la Barbra Streisand Scoring Stage, et même si juste devant ses portes où étaient assis le public invité d’autres compositeurs (j’ai repéré Thomas Newman, William Ross entre autres), amis et famille, il y avait un session active en cours pour SOS Fantômes : Empire Gelé. Alors que le déjeuner léger d’après-événement commençait, j’ai rattrapé Rothman qui a fait tout son possible pour m’emmener à l’intérieur, même si nous avons dû attendre que quelqu’un avec la combinaison pour porte verrouillée et que le feu rouge s’arrête. Rothman est entré et a expliqué à tout le monde que le studio venait de donner au bâtiment le nom de John Williams et que nous voulions voir comment il fonctionnait. C’est tellement cool à voir, et dans ses remarques, Williams a noté qu’il espérait que de jeunes compositeurs et musiciens pourraient venir chez elle pendant des années dans le futur et trouver le même genre de joie créative que lui.

Pour Columbia Pictures, Williams a réalisé la musique du film emblématique de Spielberg, Rencontres rapprochées du troisième type, Les aventures de Tin Tin, Le Patriote, et l’un de mes trois meilleurs scores chez Williams, Mémoires d’une geisha. Cependant, j’ai vérifié sur IMDb et il a eu un lien précoce avec Columbia, débutant à peine dans les années 50 en tant qu’orchestrateur pour Gadget,et ses premières partitions comme celles de 1962 Tête de diamant quand il est passé par Johnny Williams. Bien sûr, son travail de ET : l’extraterrestre et la liste de Schindler à Guerres des étoiles à Indiana Jones, Superman, Harry Potter et d’innombrables autres traversent de nombreux studios, mais celui-ci est clairement chez lui, musicalement parlant. Rothman m’a dit que même si les aspects financiers ne tiennent pas toujours compte de la manière dont les films sont réalisés aujourd’hui (et de tant de séances de composition à l’étranger), tant qu’il aura un souffle en lui, il ne laissera personne toucher cet endroit magique. En d’autres termes, ce sera toujours le lieu où réside la musique.

Faisant référence aux remarques de Spielberg sur le bâtiment où son stress cinématographique « se dissipe », Williams a déclaré de manière amusante : « ce bâtiment est l’endroit où tout mon stress est présent. commence”. La légende était visiblement émue par tout cela alors qu’il levait les yeux vers le nouveau chapiteau portant son nom. « J’ai un tel respect pour cet endroit. Je l’aime. C’est plus grand que « merci » – il n’existe aucun mot qui puisse l’exprimer en anglais ; notre langage s’arrête là. C’est au-delà d’un honneur.

Oh, mais en offrant des conseils sur la façon dont ils pourraient rendre le John Williams Music Building encore meilleur, il s’est tourné vers Rothman et lui a fait une suggestion : « En fait, Tom, nous pourrions utiliser quelques salles de bains supplémentaires pour l’orchestre ».