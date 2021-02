Sony peut activer l’extension de stockage PlayStation 5 via une mise à jour du micrologiciel cet été

Sony PlayStation 5 est une excellente console de jeu. Mais il manque en termes de stockage, car son stockage SSD de 825 Go ne laisse aux utilisateurs que 667 Go d’espace utilisable une fois formaté. Compte tenu de l’augmentation de la taille des jeux (non pas que les jeux actuels soient plus légers) chaque année, les propriétaires de PS5 exigeront plus d’espace pour intégrer tous leurs jeux dans leur console. Par exemple, tout le contenu du dernier Call of Duty (Modern Warfare + Warzone + Black Ops Cold War) ne rentre pas sur la PlayStation 4 de 500 Go. l’utilisation d’un stockage SSD étendu à partir de cet été.

Selon un rapport de Bloomberg, la fonctionnalité de prise en charge du stockage externe est à venir dans une mise à jour du micrologiciel qui activera l’emplacement d’extension M.2 présent sur la PlayStation 5. Cet emplacement d’extension est actuellement désactivé sur la Sony PlayStation 5. Sony avait déclaré que la fonctionnalité était réservée pour une future mise à jour. Le rapport Bloomberg cite des sources disant que la mise à jour du micrologiciel permettra une augmentation de la vitesse des ventilateurs de refroidissement de la PlayStation 5.

« Comme annoncé précédemment, nous travaillons pour permettre l’extension de stockage SSD M.2 pour PlayStation 5. Le timing n’a pas été annoncé et les détails seront partagés plus tard », a déclaré un porte-parole de Sony cité par Bloomberg.

Le lecteur SSD sur Sony PS5 est un SSD extrêmement rapide, et tout lecteur de stockage tiers devra être tout aussi rapide pour stocker et exécuter des jeux PS5.