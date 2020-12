TOKYO / GDANSK: Sony retire Cyberpunk 2077 de son PlayStation Store une semaine seulement après ses débuts à la suite de plaintes de problèmes dans le jeu vidéo créé par le polonais CD Projekt.

Le jeu de rôle, présenté comme une «histoire d’action-aventure en monde ouvert se déroulant dans… une mégalopole obsédée par le pouvoir, le glamour et la modification du corps» et mettant en vedette la star hollywoodienne Keanu Reeves, a été retardé trois fois avant ses débuts.

La décision inhabituelle de Sony est un autre coup dur pour CD Projekt, le plus grand fabricant de jeux vidéo de Pologne, dont les parts ont chuté d’un record la semaine dernière alors que les fans et les critiques de jeux ont exprimé leurs inquiétudes.

CD Projekt, dont les actions étaient en baisse de 17% à 11 h 59 GMT, a déclaré que la suspension était temporaire et qu’il travaillait dur pour ramener Cyberpunk sur le PlayStation Store dès que possible.

Le lancement de Cyberpunk, où les joueurs incarnent «V», un personnage décrit comme un mercenaire hors-la-loi poursuivant un «implant unique en son genre qui est la clé de l’immortalité», a coïncidé avec le fait que les gens étaient coincés chez eux pendant le pandémie.

Et tandis que le coronavirus La crise a stimulé la demande de jeux, les nouveaux titres sont rares, ce qui signifie que ceux qui ont été lancés ont attiré une attention particulière.

Plusieurs jeux coûteux comme « Halo Infinite » de Microsoft ont également été retardés en raison du défi des développeurs bloqués à la maison pendant coronavirus restriction.

IMPACT COVID

Le PDG Adam Kicinski a déclaré lors du lancement de Cyberpunk que CD Projekt aurait préféré avoir moins de bogues, mais il n’a pas envisagé de retarder une quatrième fois.

Il a déclaré qu’il y avait eu moins de testeurs externes, car ils n’étaient pas en mesure d’essayer le jeu depuis chez eux en raison de COVID-19[feminine .

« Nous sommes très déçus par les informations, qui montrent que le jeu n’était tout simplement pas prêt à faire ses débuts en décembre et que la décision de le lancer était une grave erreur », a déclaré Kacper Kopron, analyste chez Trigon DM.

La décision de Sony risque de créer une bonne volonté avec les fans pendant de nombreuses années et CD Projekt a promis de corriger les bogues avec des mises à jour, les correctifs devant être apportés en janvier et février.

CD Projekt, qui a pris de l’importance avec sa série « The Witcher » pour devenir l’une des plus grandes sociétés cotées de Pologne, devait battre des records de ventes avec Cyberpunk, qui a également été lancé sur XBox de Microsoft et Stadia de Google.

Kicinski a déclaré dans un communiqué par courrier électronique que CD Projekt n’était pas en pourparlers avec Microsoft sur un éventuel retrait de la version console du jeu de la plate-forme Xbox.

Microsoft a refusé de commenter. Google n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.