Sony organise un événement de lancement Xperia lié au jeu le 12 septembre

Après les débuts du Xperia 5 IV la semaine dernière, Sony taquine maintenant un nouvel événement de lancement pour le lundi 12 septembre. L’événement sera lié au jeu et à en juger par le teaser, nous pourrions voir un nouveau téléphone de jeu avec des déclencheurs d’épaule ou un accessoire de jeu. pour les téléphones Xperia actuels.

Le teaser de l’événement présente un joueur eSports de l’équipe japonaise Scarz qui joue sur le prochain appareil. Le slogan de l’événement est “Made for Pro gamers and streamers”. Ce sont toutes les informations dont nous disposons pour le moment, nous devrons donc attendre plus de détails pour l’événement du 12 septembre.