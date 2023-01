Sony Open: Jordan Spieth tire 64 au premier tour pour partager une avance à trois à Hawaï | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la première manche du Sony Open sur le PGA Tour

Jordan Spieth a marqué un premier tour de six moins de 64 ans pour partager la tête du Sony Open avec Chris Kirk et Taylor Montgomery au Waialae Country Club à Honolulu à Hawaï.

Spieth a frappé trois birdies dans une séquence de quatre trous autour du virage et, à part un seul bogey le 13, sa seule autre déception a été de devoir se contenter de la normale sur son dernier trou – le neuvième.

Il entre dans la ronde de vendredi à égalité en tête avec ses compatriotes américains Montgomery et Kirk, tandis que son compatriote Harris English a terminé avec un 65 pour rejoindre un grand groupe un coup derrière.

Le peloton de chasse sur 65 comprend également le médaillé d’argent olympique Rory Sabbatini de Slovaquie, tandis que SH Kim de Corée du Sud était cinq sous avec deux trous à jouer lorsque la mauvaise lumière a arrêté le jeu.

Harry Hall a terminé avec quatre moins de 66 ans, après un neuf de retour mitigé qui l’a vu enregistrer quatre birdies et deux bogeys, tandis que son score était égalé par son compatriote anglais Ben Taylor.

Spieth a déclaré qu’il s’était amusé lors de son premier tour à Hawaï

KJ Choi a fait une rare apparition sur le PGA Tour à l’âge de 52 ans et le Sud-Coréen fait partie du groupe à 66 ans, qui comprend également Stewart Cink, qui aura 50 ans en mai.

Le champion en titre Hideki Matsuyama du Japon a ouvert avec un 68, un de mieux que l’Australien Adam Scott.

Michael Castillo, le pro du club de Kapalua qui s’est qualifié pour son premier événement du PGA Tour à l’âge de 60 ans alors qu’il luttait contre le cancer, a ouvert avec un 79.

Dans un rare moment, Ryan Armor a frappé un trou d’un coup le 17, seulement la sixième fois qu’un as a été frappé sur l’avant-dernier trou au cours des 40 dernières années au Sony Open.

Après son tour, Spieth a déclaré: “Les choses sur lesquelles j’ai essayé de travailler dans mon coup, j’ai décidé de faire confiance dès le départ aujourd’hui, et de les voir entrer a été un bon coup de pouce de confiance et a conduit à un bon jour de putting J’ai eu un certain nombre de coins Vous savez, ça pue, par numéro neuf.

“J’ai frappé un très bon drive et il a attrapé le rebord du bunker et s’est accroché – tout comme le numéro huit, j’ai traversé un bunker et je me tenais dessus. J’ai en quelque sorte eu quelques drives qui étaient vraiment proches sur les deux derniers trous à être un autre accident vasculaire cérébral ou plus.

“Donc, j’ai l’impression d’en avoir laissé quelques-uns de côté, mais je me suis aussi vraiment amusé aujourd’hui. Comme, je me suis amusé à jouer les coups dans le vent. C’est amusant quand vous savez que vous en frappez un bon parce qu’ici, la balle va juste rouler 70 mètres et c’est comme, wow. Si vous manquez le fairway, vous êtes loin du retour, mais quand vous le frappez, c’est comme, j’ai un joli coin de sable dans ce green maintenant.

“Cela peut être un parcours de golf vraiment amusant une fois que vous commencez à le parcourir sur ces fairways.”

