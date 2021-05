Sony ne vous vendra pas son téléphone le plus puissant de tous les temps

Mettre à jour: Contrairement à l’intention de l’histoire originale – publiée pour la première fois le 24 février 2020 – à compter du 6 mai 2021, Sony place enfin le Xperia Pro en précommande sur divers marchés européens. Rendez-vous au bas de l’article pour connaître les nouveaux prix et disponibilités. L’article original suit …

La diffusion en direct la plus récente de Sony concernait peut-être principalement son nouveau produit phare Xperia 1 II, mais les projecteurs ont notamment été partagés avec un autre appareil – le Xperia Pro. À toutes fins utiles, c’est le même téléphone, mais en mieux, alors pourquoi Sony ne vous en vend-il pas un?

Consultez notre fonctionnalité Xperia 1 II pour en savoir plus sur ce que le dernier produit phare de la société apporte, puis lisez la suite pour découvrir avec quoi le Xperia Pro fonctionne.

Un téléphone qui justifie le nom «Pro»

Sony a arrangé sa convention de dénomination avec le Xperia 1 de l’année dernière, puis a rapidement confondu les choses à nouveau en lançant les Xperia 10 et Xperia 10 Plus de milieu de gamme, et plus tard le Xperia 5 haut de gamme. Maintenant, nous avons le Xperia 1 II (prononcé « marque 2 ‘), ainsi que le Xperia 10 II. Embrouillé? Sony semble l’être.

Avec ce mélange de chiffres et de chiffres, le nouveau Xperia Pro se présente comme une valeur aberrante rafraîchissante. Il mérite sans doute plus le surnom de «Pro» que tout autre téléphone jamais sorti, principalement en raison de son utilisation prévue dans la radiodiffusion professionnelle, plutôt qu’en tant que smartphone grand public.

Que peut faire le Xperia Pro?

Les quelques minutes allouées au Xperia Pro lors de la présentation de Sony ont mis en évidence les principales différences entre celui-ci et le Xperia 1 II.

À regarder, il offre une forme sensiblement similaire, avec le même écran OLED 4K 6,5 pouces 90Hz 21: 9, ce qui lui donne une silhouette haute et élancée. Une lunette et un cadre plus épais sont les seuls véritables indicateurs externes indiquant qu’il s’agit d’une bête différente. C’est à peu près la même chose à l’intérieur aussi, avec un processeur Snapdragon 865 en son cœur, sauvegardé par 8 Go de RAM, plus la même batterie de 4000 mAh pour que les choses continuent de fonctionner. Il bénéficie cependant de deux fois plus de stockage interne, à 512 Go de ROM.

L’un des principaux arguments de vente du Xperia 1 II est l’ajout de la 5G, mais en vérité, il ne prend en charge que les protocoles 5G sub6 – une itération plus rapide et plus large sur la technologie de réseau LTE actuelle. Le Xperia Pro, quant à lui, intègre également la technologie mmWave 5G, permettant un transfert de données beaucoup plus important sur des distances plus courtes.

Sony a mentionné qu’il avait déjà testé la technologie mmWave 5G avec Verizon et NBC Sports aux États-Unis, et le Xperia Pro est le produit final basé sur ces essais.

Il utilise une conception unique à quatre antennes pour offrir une couverture à 360 degrés et tandis que le Xperia 1 II réintroduit la prise casque, le Xperia Pro dispose également d’un port microHDMI, lui permettant de s’interfacer directement avec les caméras de diffusion.

Quand le Xperia Pro est-il disponible?

Pour une présentation axée sur le consommateur, il semblait étrange que «La solution innovante de Sony pour les professionnels» a également eu du temps sur scène. De par sa nature même, il est peu probable que le Pro arrive un jour sur les tablettes des magasins et n’apparaîtra probablement jamais comme une option d’achat via les canaux de vente au détail interentreprises.

Sony n’a pas cité de date de sortie pour le Xperia Pro sur scène, mais avec la technologie sous-jacente ayant déjà été testée et le lancement du Xperia 1 II de même spécification à la fin du printemps 2020, il va de soi que le Xperia Pro ne le fera pas. être loin derrière.

Quant à savoir combien cela coûtera, nous ne le saurons pas avant sa sortie, cependant, sa nature, car un équipement de radiodiffusion professionnel suggère qu’il sera nettement plus cher que son homologue axé sur le consommateur.

Mise à jour des prix et disponibilités – Mai 2021

Comme mentionné dans le premier paragraphe mis à jour de cet article, il a fallu plus d’un an à l’entreprise depuis le dévoilement initial du Xperia Pro, mais Sony a enfin placé le téléphone en précommande en Europe.

Le Pro a initialement frappé les marchés américain et japonais à la fin du mois de janvier 2021, au prix de 2499,99 $ US et de 249800 JPY ¥, respectivement. Maintenant, l’appareil arrive en Europe, ou plus précisément « le Royaume-Uni, l’Allemagne et les régions nordiques », selon le communiqué de presse officiel de Sony (par« régions nordiques », Sony a précisé la Suède, la Finlande, le Danemark et la Norvège).

Au Royaume-Uni, le Xperia Pro coûte 2299 £ non négligeable et peut être précommandé exclusivement auprès des spécialistes de la photographie Wex Photo & Video, entre le 6 mai et le 13 mai, après quoi le Pro sera probablement en vente générale.

Les précommandes au Royaume-Uni via Wex recevront également un bonus de précommande d’un microphone Bluetooth sans fil Sony ECM-W2BT, d’une micro rotule Manfrotto MH492LCD-BH et d’une pince universelle Manfrotto PIXI.

En Allemagne, le Pro est proposé au prix de 2499 € et est disponible auprès d’un certain nombre de détaillants spécialisés en photographie, rassemblés par United Imaging Group.

Au Danemark, il coûte 18 999 DKKKr, disponible auprès du détaillant Elgiganten, en Finlande, il est vendu à la fois par Gigantti et Fotonordic pour 2499 €, la Norvège a un prix de 24 990 NOK et disponible auprès de nombreux détaillants, tandis que Sony Suède le vend pour 24 990 SEK, via Elgiganten et CyberPhoto.

Dans l’ensemble, le prix élevé du Pro – malgré le matériel sous-jacent correspondant à celui des téléphones phares de 2020 et non de 2021 – renforce sa place en tant qu’outil de photographie et de vidéographie sur un mobile grand public, mais si vous êtes intéressé par l’ensemble unique du Xperia Pro de compétences, au moins vous pouvez enfin en acheter une, même si Sony a fait attendre les fans.

