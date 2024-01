Sony Music Masterworks forme une coentreprise avec la société de divertissement live basée à Londres Roast Productions

Sony [1,863 articles]” href=”https://www.musicbusinessworldwide.com/companies/sony/”>Sony Music Masterworks, une division de Sony Music Entertainment [1,541 articles]” href=”https://www.musicbusinessworldwide.com/companies/sony/sony-music-group/sony-music-entertainment/”>Sony Music Entertainment, a annoncé une entreprise stratégique avec Roast Productions, une société de concerts basée à Londres entreprise de divertissement qui produit du théâtre, des concerts et des événements de divertissement familial.

Productions de rôtisfondée et dirigée par des producteurs expérimentés Bonnie Royal et Michael Stevens, continuera de diriger les opérations quotidiennes de l’entreprise tout en collaborant avec Sony Music Masterworks au développement de nouvelles productions. Leur collaboration sera encore renforcée par Marc Cavellprésident de Sony Music Masterworks, et Ollie Rosenblattfondateur et PDG de Senblaun producteur britannique et promoteur de spectacles vivants à l’échelle mondiale.

Senbla, acquise par Masterworks en 2019, accorde des licences, produit et gère les droits de propriété intellectuelle mondiaux. Il a travaillé sur divers projets comme le Spider-Man : dans le Spider-Verse concert, Michael Bubléles spectacles, Diane Ross‘s UK Arena Tour et des productions théâtrales comme Six à Broadway.

Royal apporte une riche expérience au partenariat, ayant supervisé un vaste portefeuille de productions tout au long de sa carrière. Ses crédits comprennent 11 saisons de Peppa Pig dans le West End de Londres, le titre familial Le géant le plus intelligent de la ville, et marketing pour des productions comme celle de Kenneth Branagh Joue au Garrick saison, qui comprenait Roméo et Juliette avec Lily James et Richard Madden, ainsi que Laque pour les cheveux au Colisée de Londres.

Stevens, avec plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie des arts du spectacle, a travaillé comme producteur exécutif auprès d’organisations telles que le Orchestre de chambre australien, Festival de Melbourne et Centre des arts de Melbourne. À Londres, il a cofondé Divertissement d’ange ardentapportant Cirque 1903 en ville et produire des spectacles comme Les gars et les poupées au Royal Albert Hall.

Ensemble chez Roast Productions, ils possèdent un répertoire de productions récentes et en cours, notamment Macbeth mettant en vedette Ralph Fiennes et Indira Varma, 2:22 Une histoire de fantômes dans le West End, le spectacle de variétés de Noël Noël en fait Organisé par Richard Curtiset la nouvelle comédie musicale Bob le cow-boy à Houston, au Texas.

La collaboration s’étend au-delà des productions théâtrales, Roast fournissant des services de production, de gestion générale et de marketing pour un plus large éventail d’événements.

Roast Productions a récemment signé des accords stratégiques avec Productions théâtrales nationales et Diverses productions pour la coproduction de Debout au bord du ciel ouverture en février, et avec Groupe de Théâtre Ambassadeur en tant que producteur créatif pour la première Festival des enfants de Wimbledon lancement cet été.

«Je suis absolument ravi d’accueillir Bonnie et Michael dans la famille Sony Music Masterworks. Leur créativité et leur expertise soutiendront davantage nos efforts pour obtenir et créer de nouvelles productions live originales et de qualité qui captiveront et divertiront le public du monde entier, et fourniront un contenu de première classe que nos autres partenaires pourront promouvoir et commercialiser », Mark Cavell, président de Sony Music Masterworks, a déclaré dans un communiqué.

Sony Music Masterworks se concentre sur l’enregistrement, la production et la promotion d’expériences de musique et de divertissement en direct principalement non pop. Elle organise des bandes sonores de films et de télévision et gère de vastes archives, notamment Star Wars, Le Fantôme de l’Opéra, et Mémoires d’une geisha.

Commentant l’accord, Bonnie Royal et Michael Stevens de Roast Productions ont déclaré : « C’est un honneur absolu de rejoindre Sony Music Masterworks et de développer ensemble de nouvelles œuvres et de nouveaux marchés. La force de sa vision et de ses valeurs en fait le partenaire idéal pour nous alors que nous développons un ensemble diversifié de travaux au Royaume-Uni et à l’international.

Cette entreprise marque la dernière d’une série d’acquisitions et de partenariats stratégiques pour Sony Music Masterworks. Son réseau compte des entreprises comme Culture Creative, GEA Live, The Luna Entertainment Group, MAC Global, Proactiv Entertainment, Raymond Gubbay Ltd., RoadCo Entertainment, Seaview, Senbla, et Divertissement de la station Terrapin.

En juillet, Terrapin Station a acquis une société de services de production L’encre noire présente, connu pour ses spectacles « live-to-film », pour un montant non divulgué.

