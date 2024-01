Sony Music Entertainment – Responsable principal des ventes numériques, Côte Ouest, États-Unis Latin (US)

Le « Manager, Affaires numériques – Régional Mexicain » sera en charge du développement et de l’exécution des nouvelles sorties et des projets générateurs de revenus pour le répertoire régional mexicain en plus de la communication numérique de la sortie. Le rôle principal de ce poste est de travailler avec les DSP, de développer et d’exécuter des stratégies de communication et de marketing numériques sur les plateformes et d’atteindre des objectifs basés sur la génération de revenus et l’augmentation des parts de marché.

La grande connaissance du genre régional mexicain ainsi que de chaque plateforme commerciale de consommation musicale, audio et vidéo, est essentielle pour développer correctement ce rôle.

Ce que vous ferez :

Responsable de la gestion des stratégies commerciales numériques axées sur la musique régionale mexicaine.

Responsable du développement, de l’exécution et de la promotion de la stratégie de playlist sur chaque plateforme, audio et vidéo pour la musique régionale mexicaine.

Responsable de la bonne exposition de Sony Music Entertainment [1,544 articles]” href=”https://www.musicbusinessworldwide.com/companies/sony/sony-music-group/sony-music-entertainment/”>Répertoire latin régional mexicain de Sony Music sur toutes les plateformes commerciales numériques.

Responsable de l’identification des opportunités de développement avec Sony Music Latin Regional Mexican contenu sur les plateformes commerciales et de piloter de nouvelles initiatives pour maximiser les ventes sur les plateformes audio et vidéo.

Coordination de l’exécution de campagnes de marketing numérique et de communication pour promouvoir la consommation de contenu Sony Music Latin Regional Mexican sur les plateformes commerciales audio et vidéo. Responsable de l’analyse des résultats de ces campagnes.

Responsable de développer et d’exécuter des stratégies pour augmenter le nombre d’abonnés sur YouTube de l’artiste [1,707 articles]” href=”https://www.musicbusinessworldwide.com/companies/youtube/”>Chaînes officielles YouTube et Spotify [3,609 articles]” href=”https://www.musicbusinessworldwide.com/companies/spotify/”>Profils Spotify.

Responsable de développer, en collaboration avec l’équipe de stratégie commerciale numérique, des analyses et des stratégies pour augmenter le contenu et la consommation sur les OAC YouTube.

Collaborer avec des homologues sur différentes stratégies commerciales numériques pour atteindre les objectifs de ventes de contenu, de revenus et de parts de marché.

Développer des relations solides dans plusieurs domaines de l’entreprise.

Travailler en étroite collaboration avec le responsable des affaires numériques, les directeurs associés des affaires numériques, les autres gestionnaires de comptes et l’équipe de production pour assurer l’exécution efficace des projets.

Identifiez les problèmes et les meilleures pratiques, partagez des informations, des analyses et des recommandations pour améliorer nos activités mutuelles.

Responsable du reporting sur la consommation, les revenus et les parts de marché.

Communiquez régulièrement l’état des campagnes de contenu, des nouvelles initiatives et d’autres activités.

Aider à résoudre les problèmes liés aux opérations, aux rapports, à la technologie et aux affaires pour garantir l’efficacité.

Qui tu es:

Maîtrise conversationnelle et écrite de l’espagnol.

Plus de 7 ans d’expérience dans l’industrie de la musique, en particulier dans la vente numérique : plateforme numérique musicale, distribution de musique numérique, vente de contenu numérique, etc.

Expert régional de la musique mexicaine

Connaissance approfondie des plateformes musicales commerciales et des meilleures pratiques : Spotify, YouTube, Apple Music [1,244 articles]” href=”https://www.musicbusinessworldwide.com/companies/apple/apple-music/”>Apple Music, Amazon Music [338 articles]” href=”https://www.musicbusinessworldwide.com/companies/amazon/amazon-music/”>Amazon Music, Pandora [549 articles]” href=”https://www.musicbusinessworldwide.com/companies/siriusxm/pandora/”>Pandora, etc.

Expérience dans la gestion, la programmation et l’optimisation des services de musique.

Solide connaissance de l’industrie musicale régionale mexicaine et de l’actualité, des tendances et du paysage concurrentiel des médias sociaux.

Baccalauréat requis dans un ou plusieurs domaines connexes.

Compétences en leadership

Capacité à résoudre des conflits.

Penser hors des sentiers battus.

Excellentes compétences en gestion du temps, en organisation et en communication.

Capacité à travailler efficacement sous pression et à équilibrer les priorités.

Solides compétences analytiques.

Ce que nous vous donnons :

Vous rejoignez une communauté inclusive, collaborative et mondiale où vous avez la possibilité d’alimenter le voyage créatif

Un environnement de bureau moderne conçu pour favoriser la productivité, la créativité et le travail d’équipe

Notre approche hybride et flexible combine la flexibilité du travail à distance avec les avantages de la collaboration en personne chaque fois que nous devons nous réunir pour faire de notre mieux. Les managers s’associeront avec leurs équipes et leurs employés pour établir des modalités de travail qui répondent aux besoins de l’entreprise, de l’équipe et des individus.

Un ensemble d’avantages sociaux attrayant et complet comprenant une couverture médicale, dentaire, visuelle, vie et invalidité, ainsi qu’une contrepartie 401K + employeur

Avantages volontaires tels que la protection contre l’usurpation d’identité payée par l’entreprise et les ressources pour les animaux de compagnie, les ressources de santé mentale et de méditation, la couverture de fertilité de pointe, les congés entièrement payés pour l’accouchement ou la création de liens, les congés entièrement payés pour les soignants, les programmes pour les proches ayant une déficience développementale et la neurodiversité, soins de secours subventionnés pour les enfants et les personnes âgées, et remboursement de l’adoption, de la maternité de substitution, des frais de scolarité et des prêts étudiants

Nous investissons dans votre croissance et votre développement professionnel

Congé pour les vacances d’hiver

Sony Music s’engage à offrir des opportunités d’emploi égales à toutes les personnes, quels que soient leur âge, leur handicap, leur origine nationale, leur race, leur couleur, leur religion, leur sexe, leur orientation sexuelle, leur genre, leur identité ou expression de genre, leur grossesse, leur statut d’ancien combattant ou militaire, leur mariage et leur partenariat civil. /statut syndical, statut d’étranger ou de citoyenneté, croyance, informations génétiques ou tout autre statut protégé par la loi fédérale, étatique ou locale applicable.