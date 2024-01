Sony met fin à sa fusion de 10 milliards de dollars avec Zee en Inde

Sony Group Corporation a mis fin à sa tentative de plus de deux ans de fusionner ses activités de télévision et de streaming en Inde avec le géant local Zee Entertainment Enterprises Limited.

Dans un communiqué publié lundi, le groupe Sony a déclaré : « La fusion n’a pas été finalisée à la date limite car, entre autres choses, les conditions de clôture de la fusion n’étaient pas remplies à cette date. {Sony Pictures Networks India]a engagé des discussions de bonne foi pour prolonger la date de fin, mais la période de discussion a expiré sans accord sur une prolongation de la date de fin. En conséquence, le 22 janvier 2024, la SPNI a adressé à ZEEL un avis mettant fin aux accords définitifs.

Le communiqué du groupe Sony indique également qu’il “ne prévoit aucun impact significatif sur ses résultats financiers consolidés suite à la résiliation des accords définitifs de fusion”. Mais il semble probable qu’il y aura un certain prix à payer.

Variété comprend que Sony devra payer à Zee des frais de résiliation de 100 millions de dollars dans le cadre de l’accord initial. De plus, les actionnaires de Zee pourraient poursuivre Sony en justice, mais ils pourraient tout aussi bien poursuivre la direction de ZEE.

Une déclaration distincte de Sony en Inde a donné un ton plus colérique. « Bien que nous ayons engagé des discussions de bonne foi pour prolonger la date limite prévue par l’accord de coopération en matière de fusion, nous n’avons pas pu nous mettre d’accord sur une prolongation avant la date limite du 21 janvier. Après plus de deux ans de négociations, nous sommes extrêmement déçus que les conditions de clôture de la fusion n’aient pas été satisfaites à la date limite”, a-t-il déclaré. « Nous restons déterminés à accroître notre présence sur ce marché dynamique et en croissance rapide et à offrir un divertissement de classe mondiale au public indien. »

La combinaison de ZEE et Culver Max Entertainment, anciennement Sony Pictures Networks India, aurait représenté 10 milliards de dollars et aurait mis plus de 70 chaînes de télévision linéaires, deux services de streaming vidéo (ZEE5 et Sony LIV) et deux studios de cinéma (Zee Studios et Sony Pictures). Films India), sous un même toit. Cela aurait fait de lui le plus grand acteur du marché encore important de la télévision linéaire du pays et aurait renforcé sa position dans le secteur indien du streaming, où la consolidation est actuellement en cours.

L’accord a été proposé pour la première fois en 2021 et officialisé en décembre de la même année, avant un processus d’approbations réglementaires et autres. Le délai fixé par les deux sociétés pour finaliser l’accord a expiré le 21 décembre 2023, mais a été prolongé d’un mois.

L’accord a finalement été approuvé par le régulateur du commerce équitable CCI, les marchés boursiers NSE et BSE, les actionnaires et créanciers de la société et le tribunal de Mumbai du Tribunal national du droit des sociétés.

Pendant que le processus d’approbation avançait lentement, le régulateur boursier indien, le Securities and Exchange Board of India (SEBI), a publié séparément un rapport cinglant accusant le fondateur de Zee, Subhash Chandra, et le PDG et directeur général Punit Goenka de diriger l’entreprise pour leur propre compte. leurs propres gains et le « siphonnage » des fonds. Goenka, qui devait être le principal responsable opérationnel de l’entreprise fusionnée Sony-Zee, s’est vu interdire d’exercer des fonctions de direction dans une société cotée en bourse à partir du mois d’août.

Bien que la décision de l’interdire ait été annulée en appel en octobre, permettant à Goenka d’assumer le rôle de leader, Sony s’est montré profondément mal à l’aise avec lui dans cette position, car il aurait pu violer les normes japonaises de gouvernance d’entreprise. De plus, en Inde, le directeur général et PDG NP Singh, Sony a un remplaçant compétent et très respecté qui attend dans les coulisses.

L’élévation de Singh était peut-être de toute façon envisagée, après une première période de grâce pour Goenka. Selon les termes de la fusion, Sony détenait la majorité du capital du groupe élargi (51 %) et nommait la majorité de son conseil d’administration.

La question de la valorisation de Zee est peut-être tout aussi importante que le désaccord des dirigeants dans la décision de Sony de ne pas poursuivre la transaction.

Alors que les revenus de Zee sont restés stables à environ 80 milliards INR (960 millions de dollars) par an au cours des cinq dernières années, les bénéfices ont chuté de 9,65 milliards INR (120 millions de dollars) au cours de l’année jusqu’en mars 2022 (les chiffres les plus proches du moment où l’accord a été conclu). ) à seulement 478 millions INR (6 millions de dollars) sur l’année se terminant en mars 2023. L’exercice en cours de Zee a également commencé avec un trimestre de perte.

Ces difficultés se sont reflétées dans le cours de son action qui a chuté de 25 %, passant de 371 INR le 10 décembre 2021 à 248 INR le 19 janvier 2024. Sa capitalisation boursière début janvier de 223 milliards INR, soit 3,68 milliards de dollars, se compare mal à celle d’un valorisation de près de 5 milliards de dollars impliquée par les termes de la transaction.

Suite à l’annonce de l’annulation de la transaction, les actions de Zee ont encore chuté de 6 % au début de lundi à la Bourse de Bombay et au NSE, avec environ 231 INR chacune.

Au cours du week-end, les médias indiens ont rapporté que certains actionnaires institutionnels de ZEE se préparaient à faire appel aux régulateurs indiens pour demander le retrait de Goenka, arguant que sa présence continue et ses négociations prolongées détruisaient la valeur actionnariale.

Même si les économies d’échelle, les économies de coûts et la puissance accrue du marché publicitaire dont le groupe élargi aurait pu bénéficier il y a deux ans auraient pu justifier le prix initial de la transaction, il n’est pas clair que la dynamique actuelle du marché favorise encore cette analyse.

Le secteur indien de la télévision a rebondi après avoir plongé pendant la pandémie de COVID, mais il ne connaît pas une croissance rapide et de nouvelles menaces sont apparues. Le leadership de Disney sur le marché grâce à l’exploitation de télévision payante Star et à la plate-forme de streaming Disney+ Hotstar est remis en question par Prime Video d’Amazon et Jio de Reliance Industries, un géant du divertissement par téléphone et haut débit en pleine expansion. Les rumeurs de l’industrie indiquent désormais que Reliance aurait conclu un accord pour racheter une grande partie des opérations de Disney en Inde au cours du mois prochain.

Tous ces facteurs semblent faire de l’abandon d’un accord avec Zee – avec son prix gonflé et sa gestion toxique – une décision relativement facile pour le groupe japonais.

S’éloigner signifie que Sony doit encore vendre ou développer son activité de télévision en Inde. Ses options ne sont pas claires.

Sony espère peut-être maintenant libérer certains des éléments que les régulateurs souhaitent retirer de la combinaison Jio-Disney. Ou bien il pourrait revenir avec une nouvelle offre de rachat – et peut-être hostile – sur Zee, affaibli.