Sony met en place une unité de jeu mobile PlayStation pour aller au-delà des consoles

Et l’opportunité est grande. Les consoles représentent environ 27% du marché des jeux de 196,8 milliards de dollars, tandis que le mobile représente plus de la moitié des revenus, selon Newzoo.

L’achat de Savage Game Studios poursuit l’engagement de Sony récente campagne d’acquisition car elle cherche à stimuler le développement de titres sur toutes les plateformes.

“PlayStation Studios doit continuer à étendre et à diversifier son offre au-delà de la console, en proposant de nouveaux jeux incroyables à plus de personnes que jamais auparavant”, a déclaré Hermen Hulst, responsable des studios PlayStation. “L’acquisition de l’équipe talentueuse de Savage Game Studios est une autre étape stratégique vers cet objectif.”

Sony a déclaré que Savage Game Studios travaillait sur un “nouveau jeu d’action de service mobile AAA non annoncé”. Un jeu “triple A” est une classification informelle de l’industrie, généralement pour un type de titre à succès. Un jeu de service en direct est généralement un titre où les développeurs mettent continuellement à jour et ajoutent du contenu pour prolonger sa durée de vie et générer des revenus sur une plus longue période.