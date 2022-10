Sony LinkBuds UC apporte la certification Microsoft Teams

Sony a annoncé plus tôt dans la journée une nouvelle paire d’écouteurs sans fil LinkBuds avec la certification Microsoft Teams. Ce sont essentiellement les mêmes écouteurs que ceux lancés plus tôt cette année, mais avec un récepteur USB fourni qui peut être branché sur un ordinateur portable et utilisé pour attribuer des commandes et des gestes Teams sur les écouteurs, le tout à partir de l’application Sony Headphones Connect.









Sony LinkBuds UC

Sony indique que vous pouvez recevoir des appels, activer et désactiver le son, ainsi qu’utiliser la fonction de levée de main lors des réunions Teams directement à partir des écouteurs. Les Sony LinkBuds UC sont au prix de 249,99 $, soit 70 $ de plus que le modèle LinkBuds standard et sont disponibles dans une seule couleur grise.

Sony a également annoncé un nouveau modèle LinkBuds S Earth Blue qui comprend des panneaux fabriqués à partir de bouteilles de distributeurs d’eau recyclées. Les acheteurs bénéficieront de l’exclusivité car il n’y a pas deux motifs identiques sur les nouveaux écouteurs. LinkBuds S au prix de 199,99 $ avec des livraisons aux États-Unis prévues plus tard cette semaine.









Sonu LinkBuds S Terre Bleu

La troisième annonce de la journée est que tous les modèles d’écouteurs sans fil Sony haut de gamme recevront un couplage multipoint plus tard cette année via une mise à jour logicielle. LinkBuds et LinkBuds S bénéficieront de la fonctionnalité en novembre, tandis que les écouteurs intra-auriculaires haut de gamme Sony WF-1000XM4 bénéficieront d’un couplage multipoint plus tard cet hiver.

LinkBuds UC • LinkBuds S (bleu terre)