Sony LinkBuds S Review : des écouteurs presque phares

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Petit, léger et confortable

Excellente CNA

De nombreuses fonctionnalités intelligentes

Son équilibré Les inconvénients Prix ​​maladroit

Autonomie moyenne de la batterie Notre avis Les LinkBuds S offrent un ensemble très bien équilibré d’écouteurs antibruit au son décent avec presque toutes les fonctionnalités intelligentes du modèle phare XM4. Ils ne sont retenus que par la durée de vie de la batterie inférieure à la moyenne et le fait que vous pouvez obtenir un son et une expérience ANC similaires pour moins d’argent si les fonctionnalités intelligentes ne vous plaisent pas.

Prix ​​lors de l’examen

199,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Sony LinkBuds S

198,00 $

Sony fabrique certains des meilleurs écouteurs que l’argent puisse acheter et ses WF-1000XM4 sont sans doute les meilleurs écouteurs sans fil du marché, mais tout le monde ne peut pas se permettre le prix premium de 250 £.

Ne serait-ce pas bien si vous pouviez obtenir essentiellement les mêmes fonctionnalités phares et le même son sans éclabousser l’argent ? Eh bien, c’est là que les LinkBuds S entrent en jeu.

Ils ne font pas partie de la gamme phare 1000XM et ne ressemblent en rien aux LinkBuds originaux en forme de beignet non plus. Pourtant, cela n’a pas vraiment d’importance lorsqu’il s’agit de l’une des paires d’écouteurs sans fil les plus complètes du marché.

À 199 $ / 179 £, ils ne sont pas bon marché, mais ils sont toujours moins chers que la plupart des rivaux haut de gamme. Ils ont également des fonctionnalités que vous ne trouverez pas avec d’autres marques, telles que Adaptive Sound Control, Speak To Chat, et plus encore.

Conception et construction

Léger et élégant

Trois couleurs

Résistance à l’eau IPX4

Les LinkBuds S ne ressemblent pas aux LinkBuds ordinaires, qui ont un design unique avec un trou droit au milieu.

Au lieu de cela, les LinksBuds S sont beaucoup plus proches du style et de la forme – et de l’ensemble des fonctionnalités – du WF-1000XM4, mais peut-être que Sony a trouvé trop difficile de créer un nom sensé pour ceux-ci au sein de cette structure.

Le « WF-1000XM4S » ne sonne pas du tout, après tout.

Chris Martin / Fonderie

Quoi qu’il en soit, les LinkBuds S offrent un design élégant et approprié, même s’il n’a rien de très inhabituel. Ce sont des écouteurs sans fil après tout et il est compréhensible qu’ils semblent beaucoup plus simples après les LinkBuds légèrement fous.

La caractéristique la plus décernante est le petit cercle de mailles, qui rappelle le microphone classique Shure SM58, qui recouvre parfaitement l’un des micros des LinkBuds S.

Ce qui compte, c’est qu’ils soient légers (4,8 g chacun), faciles à manipuler et bien ajustés. Normalement, j’utilise les plus petits embouts auriculaires fournis, mais l’option standard ici était bien. Un ajustement serré signifie une bonne étanchéité acoustique et donc de meilleures performances.

Je les ai rarement trouvés se détacher et quand c’était le cas, j’ai trouvé qu’il était facile de les régler sans déclencher accidentellement les commandes tactiles qui, lorsque vous en avez besoin, fonctionnent très bien.

Chris Martin / Fonderie

Vous pouvez obtenir les LinkBuds S dans un trio de couleurs : noir, écru (sable du désert aux États-Unis) et blanc (testé ici). Les bourgeons portent un indice d’étanchéité IPX4, ils peuvent donc être emportés sous la pluie mais pas beaucoup plus.

L’emballage ne contient pas de plastique et les écouteurs et l’étui utilisent des matériaux plastiques recyclés provenant de pièces automobiles.

Sony a maintenant ajouté une nouvelle couleur Earth Blue à la gamme qui est fabriquée à partir de matériaux en résine recyclée générés à partir de distributeurs d’eau en plastique recyclé, donnant l’effet marbré qui est différent sur chaque paire.

Sony

Qualité sonore

Pilotes dynamiques de 5 mm

LDAC pour Hi-Res Audio sans fil

Fonctionnalités de niveau presque phare

Les écouteurs phares XM4 de Sony font beaucoup avec seulement des pilotes de 6 mm et les LinkBuds S ne sont que légèrement plus petits à 5 mm. L’une des principales questions est, sonnent-ils aussi bien?

Chris Martin / Fonderie

En bref, non, mais vous ne vous attendez peut-être pas à ce qu’ils considèrent le prix moins cher. Cela ne veut pas dire que les LinkBuds S ne sonnent pas bien, ils le font absolument. Ces pilotes dynamiques alimentés par des aimants en néodyme font un travail solide pour que la plupart des contenus sonnent bien.

Les basses sont serrées et riches, le milieu de gamme pour les voix et les instruments clés est clair et fort et bien que le haut de gamme ne soit pas aussi impressionnant, il est toujours là. Les écouteurs ont une plage de fréquences de 20 Hz à 20 000 Hz lors d’une écoute dans des circonstances normales, mais peuvent s’étendre jusqu’à 40 000 Hz lors de l’utilisation de LDAC avec des appareils compatibles (tels que le Sony Xperia 1 III).

Cela signifie que vous obtiendrez jusqu’à 24 bits/96 kHz Hi-Res Audio sans fil à des débits de données allant jusqu’à 990 kbps. La plupart des utilisateurs ne le feront probablement pas et si vous êtes sur un iPhone, il sera par défaut en AAC. Il n’y a pas d’aptX HD ou d’aptX Adaptive ici, Sony optant naturellement pour son propre codec.

Chris Martin / Fonderie

Bien que les LinkBuds S sonnent bien, ils ne sont pas aussi spacieux que les LinkBuds, ni aussi dynamiques que les écouteurs XM4. Cela dépend de ce qui est le plus important pour vous, mais il y a une légère confusion et un manque de dynamisme ici.

Ce n’est pas un gros problème et je pinaille pour le bien de l’examen et pour avoir testé les autres écouteurs de Sony. Cependant, il convient de souligner qu’en termes de qualité sonore pure, vous pouvez obtenir une expérience similaire pour moins d’argent avec des marques comme Cambridge Audio.

Suppression du bruit et fonctionnalités intelligentes

ANC de pointe

Contrôle adaptatif du son

Et bien d’autres offres

Ce que les LinkBuds S ont par rapport aux alternatives moins chères, c’est une multitude de fonctionnalités intelligentes qui peuvent suffire à vous convaincre.

La suppression active du bruit (ANC) de pointe de Sony pourrait suffire à de nombreux utilisateurs, mais ce n’est vraiment que la pointe de l’iceberg ici, car vous bénéficiez également d’un contrôle adaptatif du son comme on le voit sur la gamme phare XM. Cela apprend les endroits où vous allez ou les choses que vous faites et changera le profil de suppression du bruit pour vous.

Par exemple, j’ai attrapé un train et il l’a automatiquement mis en mode transport avec suppression complète du bruit. Cependant, vous pouvez modifier les paramètres dans l’application si vous préférez avoir, par exemple, le mode son ambiant lorsque vous êtes dans votre café préféré.

Vous obtenez également Speak-to-Chat qui détecte quand vous parlez à quelqu’un et met votre musique en pause et passe en mode son ambiant. Alternativement, vous pouvez appuyer et maintenir l’écouteur gauche pour Quick Attention qui baisse le niveau audio pour un résultat similaire, pensant que c’est principalement pour que vous puissiez entendre quelque chose comme une annonce avec un minimum de tracas.

Chris Martin / Fonderie

Quelque chose que j’ai presque immédiatement désactivé est la possibilité de lire vos messages depuis votre téléphone, car il interrompt régulièrement ce que vous écoutez afin de vous informer du message, même si vous ne voulez pas qu’il soit lu .

Pourtant, la prise en charge de Google Assistant et d’Amazon Alexa est utile pour de nombreuses autres choses et la liste des fonctionnalités intelligentes ne s’arrête pas là. Les capteurs d’usure se lancent/se mettent en pause automatiquement lorsque vous retirez ou remplacez les écouteurs, il y a un couplage rapide avec les appareils Android et Windows compatibles, et il y a aussi la prise en charge de 360 ​​Reality Audio.

Tout cela est alimenté par le processeur intégré V1 que l’on trouve dans le WF-1000XM4 et j’ai trouvé que les LinkBuds S étaient très réactifs à l’utilisation.

Dans l’ensemble, il manque peu par rapport aux écouteurs phares, car vous bénéficiez même de la mise à l’échelle DSEE Extreme et de la technologie Precise Voice Pickup pour les appels vocaux.

En novembre 2022, les LinkBuds S recevront une mise à jour du micrologiciel pour inclure la connexion multipoint, ce qui signifie que vous pouvez garder les écouteurs connectés à deux appareils différents en même temps.

Autonomie et charge de la batterie

Jusqu’à 20 heures au total

Charge rapide

Pas de charge sans fil

Sony vante six heures d’autonomie de la batterie des écouteurs avec ANC activé et le boîtier, s’il est plein, tient encore 14 heures. Un total de 20 heures, en particulier avec la suppression du bruit, est correct, mais vous pouvez trouver des écouteurs plus durables si vous le souhaitez.

Et vous voudrez peut-être comme dans mes tests, le LinkBuds S n’a pas résisté aux affirmations de Sony. Un voyage en train à Londres d’une durée de deux heures avec ANC dans la grande majorité du temps les a fait passer de plein à 41%.

Chris Martin / Fonderie

Une charge de 15 minutes à partir de ce moment les a ramenés à 60 %, mais vous pouvez obtenir plus de 20 % environ s’ils sont complètement morts. Sony dit qu’une charge de cinq minutes vous donnera une heure de lecture et c’est via USB-C car le boîtier n’a pas de charge sans fil comme le boîtier XM4.

Prix ​​et disponibilité

Une paire de LinkBuds S peut être à vous pour 199 $ / 179 £. Vous pouvez les obtenir directement auprès de Sony ou de détaillants, notamment Amazone, Currys, Argos, AO, John lewis et Selfridges au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, ils sont également disponibles auprès de BestBuy, Amazone et Newegg.

Cela les place dans le milieu de gamme du marché des écouteurs sans fil et le prix est très attractif compte tenu de ce que vous obtenez. Cependant, il y a une clé en préparation ici et elle est en forme de WF-1000XM4.

Les technologies plus anciennes voient leur prix baisser au fil du temps et depuis que les XM4 existent depuis un certain temps, vous pouvez facilement les acheter pour 220 $ / 199 £ au moment de la rédaction, de sorte que la différence de prix n’est pas si grande.

Consultez notre tableau des meilleurs vrais écouteurs sans fil pour plus d’options.

Verdict

Comme prévu, les LinkBuds S sont un excellent ensemble complet et bon marché pour une paire de véritables écouteurs sans fil.

Non seulement ils sont petits, légers, confortables et disponibles en trois couleurs, mais vous obtenez presque tout des écouteurs phares WF-1000XM4, tels que la suppression du bruit haut de gamme avec contrôle adaptatif du son, Speak-to-Chat, capteurs d’usure, LDAC et beaucoup plus.

C’est certainement beaucoup plus que ce que proposent les rivaux, mais ceux-ci peuvent atteindre des niveaux similaires de qualité sonore et de performances de suppression du bruit pur à des prix moins chers. Le fait que les XM4 soient plus anciens et que leur prix soit désormais réduit place les LinkBuds S dans une position légèrement délicate.

Seulement 20 $ / 20 £ de plus, au moment de la rédaction et vous pouvez obtenir l’expérience phare complète. Ils sont toujours recommandés et une fois que le prix aura baissé, ils seront encore plus viables.