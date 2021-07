Sony lance un appareil photo à objectif interchangeable ZV-E10 pour les vloggers

Sony a lancé son deuxième appareil photo axé sur les vloggers. Le ZV-E10 suit le ZV-1 lancé l’année dernière, mais alors que le ZV-1 était un appareil photo à objectif fixe, le ZV-E10 est un appareil photo à objectif interchangeable.

Le ZV-E10 est essentiellement une version simplifiée de l’Alpha 6400, certaines fonctionnalités étant supprimées pour un fonctionnement plus simple tout en ajoutant quelques fonctionnalités centrées sur le vlogging.

Le ZV-E10 possède le même capteur APS-C de 24,2 MP que Sony utilise depuis plusieurs années sur ses appareils photo de la série a6000. Il est également capable d’enregistrer des vidéos 4K jusqu’à 30 images par seconde en 4:2:0 8 bits. Comme le a6400, le ZV-E10 prend également en charge la prise de vue dans les profils S-Log2, S-Log3 et HLG pour capturer une plage dynamique plus large.

L’écran rabattable de l’a6400 a été remplacé par un écran entièrement articulé à charnière latérale qui se rabat et tourne dans l’autre sens pour vous enregistrer. L’écran tactile est le seul viseur du ZV-E10, car le viseur électronique a été retiré.

D’autres omissions sur le ZV-E10 incluent le sélecteur de mode, qui a été remplacé par un simple commutateur pour basculer entre les modes photo, film et vidéo au ralenti. Le flash a également été supprimé.

Cependant, comme mentionné précédemment, le ZV-E10 gagne également quelques fonctionnalités par rapport à l’a6400. Il y a maintenant un bouton d’enregistrement vidéo bien visible placé en haut, ce qui facilite le démarrage de l’enregistrement même si la caméra est tournée vers vous. Un voyant de signalisation à l’avant vous indique quand l’appareil photo roule, tout comme une bordure rouge bien visible autour du viseur. Vous pouvez désormais contrôler le zoom sur les objectifs avec des mécanismes de zoom motorisés à l’aide d’un interrupteur coulissant autour du déclencheur.

En plus, le ZV-E10 dispose d’un grand microphone stéréo sur le dessus et vous obtenez également un silencieux pour lui dans la boîte. Le ZV-E10 dispose de ports dédiés pour le microphone et les écouteurs pour la surveillance et le port microUSB obsolète a été remplacé par un port USB-C.

Parce que le ZV-E10 est censé être un appareil photo simplifié pour les débutants, il dispose du même type de boutons d’accès rapide simplifiés pour basculer rapidement votre profondeur de champ de profond à peu profond et pour engager un mode de mise au point du produit qui passera rapidement de l’AF de face à quelque chose tenu près de l’objectif lors de l’enregistrement de vidéos sur le ZV-1.

En dehors de cela, le ZV-E10 est à peu près le même que le Sony a6400, ce qui n’est pas si mal étant donné que le ZV-E10 commence à 700 $ pour le corps uniquement tandis que le a6400 coûte environ 900 $. Un kit avec l’objectif zoom électrique E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS sera disponible pour 800 $.

Le ZV-E10 sera disponible en noir et blanc fin août.

