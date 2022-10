Sony lance l’appareil photo compact ZV-1F pour les vloggers et les créateurs de contenu

Sony a lancé son deuxième appareil photo compatible avec les vloggers de sa série ZV, le ZV-1F. Comparé au ZV-1, le ZV-1F abandonne un tas de fonctionnalités pour un prix inférieur et un fonctionnement plus simple.

Le ZV-1F est équipé du même capteur CMOS Exmor RS 20,1 MP de type 1.0 (13,2 mm x 8,8 mm) que le ZV-1. Au lieu d’un objectif à zoom variable, le ZV-1F est équipé d’un objectif à focale fixe de 20 mm (équivalent 35 mm) f2.0. Cela offre un large champ de vision, encore plus grand que la distance focale la plus large du ZV-1, ce qui le rend adapté aux scénarios de vlogging à main levée, car vous n’avez plus besoin d’étirer votre bras pour vous adapter à vous-même et aux autres dans le cadre. Il fournit également une distance focale plus intéressante pour des choses comme la photographie de rue.

Le ZV-1F est capable d’enregistrer des vidéos 4K jusqu’à 30 ips. Sony propose une variété de profils d’image disponibles, notamment S-Log2, S-Log3 et HLG, mais il convient de noter que le ZV-1F ne peut enregistrer qu’en 8 bits 4: 2: 0, ce n’est donc pas la meilleure qualité de métrage pour faire dégradé de couleurs intense. Il convient cependant d’enregistrer et de télécharger directement à l’aide d’une connexion sans fil pour smartphone. Le ZV-1F peut également enregistrer des vidéos verticales, ce qui le rend idéal pour Instagram, TikTok ou YouTube Shorts.

La caméra dispose d’un microphone directionnel à 3 capsules intégré avec un pare-brise fourni. Vous pouvez connecter un microphone externe via la prise micro 3,5 mm, mais il n’y a pas de sabot. Vous obtenez également un micro HDMI et le microUSB du ZV-1 a été remplacé par USB-C.

Les autres fonctionnalités empruntées aux appareils photo Sony précédents incluent la stabilisation d’image numérique SteadyShot, qui est le seul type de stabilisation disponible sur cet appareil photo, Eye AF, le suivi d’objet, le mode Product Showcase pour basculer rapidement et automatiquement la mise au point entre votre visage et un objet dans votre main, Effet peau douce et le même écran tactile articulé de 7,5 cm et 921 600 points.

Le Sony ZV-1F est au prix de 500 $ et sera disponible fin octobre.

La source