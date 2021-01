Sony a annoncé qu’une nouvelle plate-forme de streaming – Bravia Core – viendra en plus de tout nouvel achat d’un téléviseur Sony Bravia XR cette année en Amérique du Nord. Le service de diffusion en continu permet aux utilisateurs de regarder des films dans une qualité similaire à celle que vous trouverez sur 4K Blu-ray.

Le service utilise un mélange de «technologie Bravia XR, Pure Stream et IMAX Enhanced» pour fournir un streaming vidéo jusqu’à 80 Mbps. À titre de comparaison, le streaming 4K de Netflix sur le plan Premium recommande des vitesses d’environ 25 Mbps, et Disney Plus recommande la même chose.

La plate-forme de diffusion en continu est préinstallée sur le modèle Bravia XR que vous achetez, y compris les téléviseurs 4K et 8K. Les utilisateurs peuvent diffuser une sélection de films Sony, bien que les titres disponibles varient en fonction de la disponibilité et du modèle de téléviseur que vous achetez. Le site Web montrait des titres tels que Spider-Man: loin de chez soi et Jumanji: le prochain niveau.

Vous pouvez regarder la vidéo d’annonce officielle du service ci-dessous:

Pour regarder les films, les téléspectateurs doivent échanger des «crédits» qu’ils encaissent pour regarder un film. Les clients recevront cinq ou dix crédits lorsqu’ils achèteront le téléviseur et ouvriront un compte Bravia Core en ligne. Ces crédits peuvent ensuite être échangés contre cinq ou dix films – un crédit représentant un film. Si les clients souhaitent regarder plus, ils peuvent acheter plus de crédits.

La qualité d’image 4K UHD peut être activée dans le menu Paramètres, et une fois activée, elle restera allumée pour les futurs films visionnés via la plate-forme. Les téléviseurs livrés avec Bravia Core installé au moment de la rédaction sont:

Bravia XR Master Series Z9J 8K LED

Bravia XR Master Series A90J

Bravia XR A80J OLED

Bravia XR X95J

LED Bravia XR X90J 4K

Les utilisateurs peuvent s’inscrire au service à partir du 24 février 2021. La promotion des crédits gratuits devrait actuellement se terminer le 23 février 2022 – bien que Sony ait précisé que cette date pouvait changer à tout moment. Actuellement, le service n’est disponible que pour les clients aux États-Unis et au Canada, et on ne sait pas s’il parviendra aux clients internationaux.

Bravia Core n’est en aucun cas un service challenger pour les grands géants du streaming en raison de son système limité de bibliothèque et de crédits, mais il permettra aux utilisateurs de tirer le meilleur parti de leurs téléviseurs UHD et de recréer l’expérience cinématographique à la maison. Vous pouvez en savoir plus sur Bravia Core sur le site Web de Sony.

Pour plus d’informations sur le CES 2021 télévisé, jetez un œil à la gamme LG pour obtenir Google Stadia et GeForce Now, ainsi que TCL qui apporte Google TV à sa nouvelle gamme.