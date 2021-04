Dans cette illustration photo, un logo PlayStation 5 vu affiché sur un smartphone. Mateusz Slodkowski | Images SOPA | LightRocket via Getty Images

GUANGZHOU, Chine – Sony a officiellement lancé jeudi sa console PlayStation 5 en Chine. La version disque de la PS5 coûtera 3899 yuans (602 dollars) tandis que le modèle uniquement numérique coûtera 3099 yuans. La console de Sony sera mise en vente le 15 mai en Chine avec des précommandes à partir du 29 avril. Les sorties officielles de consoles de jeux en Chine n’ont été possibles que depuis 2014, après la levée d’une interdiction de 14 ans sur ces produits. L’interdiction a conduit à ce que le PC, et maintenant le mobile, soient les formes de jeu dominantes parmi les consommateurs chinois.

Des lois de censure strictes et de longs processus d’approbation signifient également que les fabricants de consoles ont une tâche plus difficile à faire pour que leurs produits soient officiellement commercialisés en Chine. Alors que la PS5 a été lancée dans le monde entier en novembre 2020, elle n’atteint le marché chinois que des mois plus tard. Cela a conduit à un soi-disant «marché gris» dynamique – où les vendeurs importent souvent des consoles de Hong Kong et du Japon et les vendent via des sites de commerce électronique chinois, souvent à un prix très élevé. « La demande de PS5 est élevée en Chine depuis son lancement à l’étranger en novembre 2020 », a déclaré Daniel Ahmed, analyste senior chez Niko Partners. « Les joueurs de console en Chine qui ne pouvaient pas attendre devaient payer presque le double du prix de vente conseillé (prix de détail recommandé) s’ils voulaient importer une console d’outre-mer », a déclaré Ahmed, ajoutant que cela était dû à la pénurie du produit et à la forte demande qui faisait grimper les prix. .

‘Genshin Impact’ parmi les jeux sortis

Les jeux doivent également passer par les censeurs chinois. Cela signifie que certains jeux risquent de ne pas sortir en Chine s’ils bouleversent les sensibilités de Pékin. Sony a déclaré que la PS5 serait lancée avec trois jeux – « Sackboy », « Ratchet and Clank » et « Genshin Impact » – ce dernier est un jeu extrêmement populaire d’un développeur chinois. Un autre fabricant de jeux chinois appelé Ultizero Games apporte son titre « Lost Soul Aside » sur la PS5.

La PlayStation 5 fera face à la concurrence de la Nintendo Switch en Chine continentale, qui a été la console la plus réussie du pays à ce jour. Daniel Ahmed analyste senior, Niko Partners

Plus de jeux de développeurs chinois finiraient par arriver sur la console, ainsi que les titres originaux de Sony. Les abonnés chinois PlayStation Plus pourront également jouer à 12 jeux PS4 dans le cadre de leur abonnement.

Concurrence en Chine

Sony n’est pas la première console étrangère de nouvelle génération à sortir en Chine. Nintendo a lancé son Switch en 2019 en collaboration avec le géant chinois de la technologie Tencent pour mettre la console sur le marché. En janvier, Tencent a déclaré que Nintendo avait expédié 1 million de consoles Switch en Chine. « La PlayStation 5 fera face à la concurrence de la Nintendo Switch en Chine continentale, qui a été la console la plus réussie du pays à ce jour. La nature hybride du Switch, les fonctionnalités de jeux sociaux et les logiciels de haute qualité l’ont aidé à réussir en Chine », Dit Ahmed.

Les consoles sont toujours des niches en Chine en raison d’un certain nombre d’obstacles tels que le prix, la réglementation et le manque de jeux ciblant les joueurs chinois. Daniel Ahmed analyste senior, Niko Partners