Sony Inzone Buds avec fuite de dongle à faible latence, le modèle supra-auriculaire Inzone H5 fait également surface

L’année dernière, Sony a lancé une nouvelle série de casques de jeu sous la marque Inzone : les écouteurs supra-auriculaires Sony Inzone H3, H7 et H9. La société est désormais prête à ajouter un modèle TWS à la série et à boucher le trou entre H3 et H7.

La renommée des écouteurs Inzone (au moins les H7 et H9) est qu’en plus du Bluetooth, ils sont également livrés avec un dongle pour une connexion propriétaire à faible latence – les jeux qui nécessitent des temps de réaction rapides ne peuvent même pas tolérer le meilleure latence Bluetooth. Les trois modèles peuvent également être branchés sur une prise jack 3,5 mm (les H3 sont uniquement filaires).











Sony Inzone Buds WF-G700

Les Sony Inzone Buds WF-G700 ignorent l’option filaire pour des raisons évidentes, mais ils conservent le dongle – un petit dongle USB-C qui tient dans leur étui de chargement. Cela signifie qu’il est toujours disponible pour le brancher sur votre téléphone, tablette, PC ou console et réduire la latence à seulement 30 ms.

Une connexion Bluetooth peut également être active simultanément, au cas où votre téléphone sonnerait pendant que vous jouez ou lorsque vous jouez. En fait, les Inzone Buds utilisent le nouveau Bluetooth LE Audio alimenté par la puce L1. L’étui Buds Plus devrait durer jusqu’à 24 heures en Bluetooth (12h d’écouteurs + 12h d’étui) et jusqu’à 12 heures en mode faible latence avec le dongle branché. Les écouteurs prennent également en charge la charge rapide, vous pouvez donc les insérer dans l’étui. pendant 5 minutes et obtenez 1 heure d’autonomie.











Sony Inzone Buds WF-G700

Quoi qu’il en soit, ces écouteurs prennent également en charge la suppression active du bruit (quelque chose de disponible uniquement sur l’Inzone H9) ainsi que 360 ​​Reality Audio et 360 Spatial Sound for Gaming pour une expérience plus immersive. De plus, la suppression du bruit des microphones est alimentée par l’IA, de sorte que le chat vocal dans le jeu sonne clairement même si vous êtes dans un environnement bruyant.

Les Sony Inzone Buds WF-G700 ont été repérés chez un détaillant américain au prix de 200 $. Ils apparaissent également sur Amazon Francebien qu’il n’y ait pas encore de page pour eux.

Vous verrez également le Sony Inzone H5 sur Amazon (pas de page pour eux non plus). Ceux-ci semblent similaires au H7 dans la mesure où ils disposent d’une connectivité sans fil Bluetooth/2,4 GHz mais pas d’ANC. Ils sont beaucoup plus légers à 260 g (contre 325 g pour le H7 et 335 g pour le H9) mais ont une autonomie courte – 28 h (contre 40 h pour le H7 et 32 ​​h pour le H9 avec ANC désactivé).

















Sony Inzone H5

Le H5 coûtera 150 $ – à titre de comparaison, le H7 a un PDSF de 230 $ (vendu à 130 $ maintenant), le H3 filaire uniquement coûte 100 $.

Source 1 (en allemand) | Source 2