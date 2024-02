Sony Interactive Entertainment ne publiera « aucun nouveau titre majeur de franchise existante » avant le 31 mars 2025

Divertissement interactif Sony [4,797 articles]” href=”https://www.gematsu.com/companies/sony-interactive-entertainment”>Sony Interactive Entertainment ne prévoit pas de publier « de nouveaux titres de franchise majeurs existants au cours du prochain exercice », qui se termine le 31 mars 2025. , a déclaré la société lors de sa présentation des résultats du troisième trimestre de l’exercice 2023.

“En ce qui concerne les logiciels propriétaires, nous souhaitons continuer à nous concentrer sur la production d’œuvres de haute qualité et le développement de jeux en direct”, a déclaré Hiroki Totoki, président, directeur de l’exploitation et directeur financier du groupe Sony. « Mais alors que de grands projets sont actuellement en développement, nous ne prévoyons pas de sortir de nouveaux titres majeurs de franchises existantes au cours du prochain exercice (NDLR : commence le 1er avril 2024 et se termine le 31 mars 2025) comme Dieu de la guerre Ragnarok [21 articles]” href=”https://www.gematsu.com/games/god-of-war-ragnarok”>Dieu de la guerre Ragnarok et Spider-Man 2 de Marvel [19 articles]” href=”https://www.gematsu.com/games/marvels-spider-man-2″>Marvel’s Spider-Man 2.»

Il convient de noter que même si les « titres de franchises majeures existantes » incluent la propriété intellectuelle telle que Dieu de la guerre (2018) [175 articles]” href=”https://www.gematsu.com/games/god-of-war-2018″>Dieu de la guerre et Spider-Man de Marvelcela n’inclut pas la nouvelle propriété intellectuelle comme Concorde [1 article]” href=”https://www.gematsu.com/games/concord”>Concorde ou des titres de franchise existants non majeurs comme Jusqu’à l’aube [1 article]” href=”https://www.gematsu.com/games/until-dawn”>Jusqu’à l’aube.

Totoki a poursuivi : « Bien que le fardeau des coûts liés à l’acquisition s’allègera au cours du prochain exercice, nous nous attendons à ce que le bénéfice des logiciels propriétaires diminue légèrement par rapport à cet exercice en raison de l’impact de la baisse des ventes. De ce fait, le résultat opérationnel du prochain exercice devrait actuellement augmenter légèrement par rapport à cet exercice. Cependant, bien qu’il s’agisse de notre référence, nous examinons les mesures visant à améliorer davantage la rentabilité avant l’annonce des résultats annuels prévus en mai prochain.

Totoki a également discuté des perspectives d’avenir de l’entreprise pour la PS5 [6,489 articles]” href=”https://www.gematsu.com/platforms/playstation/ps5″>Ventes de matériel PlayStation 5 au cours du prochain exercice.

“En ce qui concerne le matériel PlayStation 5, qui entrera dans sa cinquième année depuis son lancement, en partie à cause de son entrée dans la seconde moitié du cycle de la console, nous visons à optimiser les ventes en mettant davantage l’accent sur l’équilibre avec les bénéfices, nous prévoyons donc une baisse progressive des ventes. ventes unitaires à partir du prochain exercice », a déclaré Totoki. « Nous nous attendons à ce que les ventes de logiciels tiers continuent de croître progressivement en raison de l’expansion de la base d’installation PlayStation 5 et du niveau élevé d’engagement des utilisateurs. Dans les services de réseau, nous nous attendons à ce que les abonnés soient au même niveau que cet exercice ou légèrement moins en raison de l’impact de la révision des prix que nous avons mise en œuvre au cours de cet exercice, mais nous prévoyons que les ventes augmenteront progressivement en raison du passage à des services premium attractifs.

Voici les perspectives PlayStation 5 pour le prochain exercice, par rapport à l’exercice en cours (se termine le 31 mars 2024) :