Sony ferme le jeu de tir « Concord » deux semaines après son lancement

Sony ferme son nouveau magasin «Concorde » jeu vendredi, deux semaines et un jour après ses débuts peu prometteurs dans un terrain de jeu de tir bondé.

Les ventes « cesseront immédiatement » et des remboursements complets seront accordés à ceux qui ont acheté le jeu de science-fiction en équipe sur Playstation 5 et PC, a déclaré Ryan Ellis, directeur du jeu chez Firewalk Studios, une filiale de Sony Interactive Entertainment.

Dans une déclaration adressée aux fans mardi sur le Blog de PlayStationEllis a déclaré que son équipe « a écouté attentivement vos commentaires depuis le lancement » du jeu de tir à la première personne en équipe le 23 août. Il a remercié ceux qui « ont rejoint le voyage à bord du Northstar », l’équipage des utilisateurs du vaisseau spatial pendant le jeu.

« Cependant, même si de nombreuses qualités de l’expérience ont trouvé un écho auprès des joueurs, nous reconnaissons également que d’autres aspects du jeu et notre lancement initial n’ont pas eu le succès escompté », a déclaré Ellis. « Par conséquent, à l’heure actuelle, nous avons décidé de mettre le jeu hors ligne à partir du 6 septembre 2024 et d’explorer des options, notamment celles qui permettront de mieux atteindre nos joueurs. »

Le jeu, qui a nécessité huit ans de développement, aurait attiré un public restreint lors de son lancement, selon un site Web tiers de données sur les jeux sur PC. Base de données Steam. Mercredi après-midi, le site a enregistré 62 joueurs simultanés avec un pic historique de 697 joueurs, un chiffre étonnamment bas pour une nouvelle version de PlayStation. Le nombre le plus élevé de joueurs en 24 heures n’a été que de 132, ce qui est loin des jeux de tir populaires tels que « Overwatch » et « Counter Strike 2 », dont les pics sur 24 heures ont dépassé respectivement 50 000 et 1,3 million.

« Pendant que nous déterminons la meilleure voie à suivre, les ventes de Concord cesseront immédiatement et nous commencerons à offrir un remboursement complet à tous les joueurs qui ont acheté le jeu pour PS5 ou PC », a déclaré Ellis.

Les joueurs ayant acheté le jeu en ligne sur le PlayStation Store ou le PlayStation Direct pourront se faire rembourser via leur mode de paiement d’origine. Les clients ayant acheté Concord sur d’autres plateformes numériques, comme Epic ou Steam, seront remboursés de la même manière. Une fois remboursés, les joueurs n’auront plus accès au jeu, précise le communiqué. Les joueurs possédant des copies physiques du jeu peuvent se faire rembourser via leurs boutiques numériques et détaillants respectifs.

Un porte-parole de Sony n’a pas immédiatement répondu mercredi à la demande de commentaires supplémentaires du Times.

Todd Martens, journaliste au Times, a contribué à ce reportage.