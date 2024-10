Sony ferme Firewalk Studios, développeur de Concord

Points clés à retenir Sony a rapidement fermé le jeu de tir en équipe Concord 10 jours après son lancement.

Concord n’a pas réussi à gagner du terrain, suite à la diminution de la demande de jeux de tir de héros.

Sony a décidé de fermer définitivement Firewalk Studios, le développeur de Concord, et Neon Koi, un studio de jeux mobiles.







Le 23 août, Sony a lancé le jeu de tir de héros en équipe Concorde et à peine 10 jours plus tard, il l’a fermé. Le jeu a eu du mal à attirer les joueurs, car la demande et l’intérêt pour les jeux de tir avec héros diminuaient. Sur Vapeurle jeu n’a jamais touché plus de 700 joueurs, selon Base de données Steam.

Les développeurs ont arrêté le jeu le 6 septembre, affirmant qu’il « n’avait pas atterri comme nous l’avions prévu ». Des remboursements ont été accordés aux joueurs ayant acheté le jeu à 40 $ sur PC et PlayStation 5.

Dans un e-mail interne publié aujourd’hui, il a été annoncé que Sony avait décidé de fermer définitivement Firewalk Studios, le développeur du jeu, tuant ainsi Concord pour toujours.





Concord n’est officiellement plus

Malheureusement, l’écriture était sur le mur

Sony/Pocket-Lint

Le e-mail interne publié par Sony était de Hermen Hulst, PDG de PlayStation Interactive. La lettre annonçait la fermeture de Firewalk Studios, le développeur de Concord, et de Neon Koi, l’un des studios de jeux mobiles de Sony.

« Ces derniers mois, nous avons passé beaucoup de temps à explorer toutes nos options », déclare Hulst dans le email interne. « Après mûre réflexion, nous avons déterminé que la meilleure voie à suivre était de mettre définitivement fin au jeu et de fermer le studio. Je tiens à remercier tous les membres de Firewalk pour leur savoir-faire, leur esprit créatif et leur dévouement. »

Neon Koi était un studio de développement de jeux mobiles censé travailler sur un jeu d’action mobile AAA. Hulst affirme que l’espace du jeu mobile reste une priorité, mais qu’il recentre son approche pour être plus conforme au « pedigree de PlayStation Studios » afin d’atteindre davantage de joueurs dans le monde.





Plus de 200 personnes perdront leur emploi à cause des fermetures

C’est un nouveau coup dur pour l’industrie du jeu vidéo malmenée

Sony

Hulst dit que Sony s’efforcera de trouver du travail de remplacement dans ses autres studios pour ceux touchés par les fermetures des deux studios, mais, malheureusement, il semble que certains développeurs des deux studios perdront leur emploi. Selon Jason Schreier, journaliste de Bloomberg210 personnes perdront leur emploi, dont plus de 170 provenant de Firewalk Studios.

L’industrie du jeu vidéo a déjà subi d’importants licenciements cette année. En mai, Microsoft a annoncé la fermeture de trois de ses studios, et a attribué ces fermetures à une « redéfinition des priorités des titres et des ressources ». L’industrie continue d’être sur une pente glissante.