Sony et Oppo s’associent sur un nouveau capteur d’image Lytia empilé double couche

Oppo et la marque de capteurs d’imagerie Lytia de Sony ont annoncé un nouveau partenariat stratégique qui apportera des capteurs Sony empilés à double couche aux futurs produits phares d’Oppo. Oppo promet que les nouveaux capteurs « ouvriront la prochaine ère de la photographie informatique », mais ne révèle pas quand nous pouvons nous attendre à voir le premier appareil doté de ce nouveau capteur.







Affiche teaser du capteur CMOS double empilé Sony Lytia et Oppo

Le capteur CMOS empilé ExmorT IMX 888 de Sony avec technologie de pixel à transistor à 2 couches a été présenté pour la première fois dans le Xperia 1 V plus tôt cette année et Sony propose deux autres capteurs utilisant la conception du capteur CMOS empilé : l’IMX903 et l’IMX907. Nous avons ici une explication plus détaillée de la nouvelle conception des capteurs empilés à double couche et de ses avantages.







Conception du capteur CMOS empilé de Sony

Le point clé est que les couches de transistors et de photodiodes sont séparées, ce qui permet des diodes physiquement plus grandes, une plus grande capture de lumière et de meilleures performances en basse lumière. Vivo, une autre marque BBK, a également annoncé un partenariat avec la division Lytia de Sony plus tôt cet été pour la prochaine série phare Vivo X100 qui comportera des capteurs CMOS empilés Sony personnalisés.

