Sony et Honda conduisent la nouvelle voiture électrique Afeela sur la scène du CES

Sony et Honda ont construit un prototype d’une nouvelle voiture électrique. Le véhicule, qui porte la marque Afeela et ressemble à une berline de taille moyenne, a été conduit sur scène au CES 2023 mercredi.

“Afeela représente notre concept d’une relation interactive où les gens ressentent la sensation d’une mobilité interactive et où la mobilité peut détecter et comprendre les gens et la société en utilisant les technologies de détection et d’intelligence artificielle”, a déclaré Yasuhide Mizuno, directeur général de Sony Honda Mobility.



Le logo Afeela apparaît sur un écran étroit ou “barre multimédia” sur le pare-chocs avant du véhicule. Le bar peut également interagir et partager des informations telles que la météo ou l’état de charge de la voiture avec des personnes extérieures au véhicule, comme le montre la scène. Mizuno n’a pas donné beaucoup de détails sur la raison pour laquelle le nom Afeela a été choisi, mais a déclaré que le mot “sentir” est au cœur de l’expérience de mobilité.

S’appuyant sur la force de Sony en matière de capteurs, le concept-car Afeela est équipé de 45 caméras et capteurs à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule, dont certains seront capables de détecter l’état du conducteur pour aider à assurer la sécurité, a indiqué la société. La voiture utilisera la technologie de Qualcomm, y compris son châssis numérique Snapdragon, tandis que la technologie graphique Unreal Engine, qui a été utilisée dans le Hummer EV de General Motors, devrait concevoir des interfaces pour le véhicule. Grâce au partenariat de Sony, la voiture Afeela devrait également offrir le meilleur divertissement de sa catégorie pour les films et les jeux.

“Pour la conception, nous adoptons une approche qui vise à établir de nouvelles normes de valeur pour la mobilité alors que nous évoluons dans la conception automobile pour nous concentrer non seulement sur la dynamique de conduite et les performances, mais également sur les réseaux et interfaces logiciels”, a déclaré Mizuno.

Sony/Capture d’écran de Sareena Dayaram



Sony et Honda ont annoncé l’année dernière une joint-venture pour développer et construire des voitures électriques. La coentreprise, appelée Sony Honda Mobility, vise à établir des précommandes pour son véhicule électrique au premier semestre 2025, avec des ventes à suivre au cours du second semestre de cette année. Les premières expéditions devraient être livrées aux clients en Amérique du Nord au printemps 2026, a déclaré Mizuno.

James Martin/Crumpe



La société semble se concentrer sur les ventes en ligne, et Sony Honda Mobility a précédemment déclaré qu’elle souhaitait que les clients « participent au processus de développement du produit », quoi que cela signifie. La voiture sera produite dans les installations de Honda en Amérique du Nord.