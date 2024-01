Sony et Apple organisent la première mondiale de « Napoléon » de Ridley Scott à Paris

Organiser la première mondiale de « Napoléon » de Ridley Scott à Paris était une évidence pour le président-directeur général du groupe cinématographique de Sony, Tom Rothman, en raison de l’ADN français du film et de son sujet, le célèbre empereur français (joué par Joaquin Phoenix).

“Où d’autre que la France pourriez-vous commencer le déploiement mondial de “Napoléon” ?”, a déclaré Rothman sur le tapis rouge de l’événement à la salle Pleyel, où Phoenix, Vanessa Kirby et Tahar Rahim ont pu assister grâce à la fin. de la grève SAG-AFTRA de 118 jours.

Mais l’arrivée du cinéma français présente un inconvénient pour Apple, qui a financé le film coûteux et devra désormais attendre 17 mois pour lancer le film sur son service en raison des règles strictes de fenêtrage en France.

“C’est tout à l’honneur d’Apple qui a réalisé le film parce que ce film en particulier (…) est une expérience sur grand écran”, a déclaré Rothman. “C’est épique, c’est grand et c’est robuste et ça veut jouer sur grand écran.”

Apple a également choisi d’offrir une sortie en salles en France à “Killers of the Flower Moon” de Martin Scorsese, où il a été distribué par Paramount le mois dernier après une première à Cannes et atterrira sur le streamer en France en 2025.

Scott, qui a complètement sauté le tapis, a prononcé un bref discours sur scène, plaisantant en disant que « Napoléon » était le « 10ème film (qu’il a réalisé) avec Tom (Rothman). Étonnamment, nous sommes toujours de bons amis ! »

Le cinéaste a également remercié Apple pour son soutien financier. « Nous n’étions pas bon marché et je les en remercie. Ils m’ont accordé une grande confiance pour travailler avec ce genre de budget.

Le producteur Kevin J. Walsh, présent à la première à Paris, a déclaré que le budget était « inférieur à 200 millions de dollars ». Walsh a déclaré que le film était cher car il ne reposait pas beaucoup sur CGI et AI. “Vous voyez beaucoup de ces films qui sont tellement remplis de CGI et vous avez l’impression que lorsque vous êtes dans une scène de guerre, une scène de bataille ou une séquence d’action, c’est presque vertigineux”, a déclaré Walsh. “C’est extraordinaire de voir l’ampleur de certaines des images que nous avons prises à huis clos, et de voir tous ces chevaux, ces soldats et ces canons exploser et tous ces mortiers de boue tirés.”

Après avoir réalisé 12 films avec Scott, Walsh le décrit comme un « général ». “Chaque lundi matin de préparation, il prend un scénario et nous avons tous les chefs de département autour de la table, et nous le feuilletons page par page.” Il a déclaré : « Si vous faites votre travail et que vous êtes préparé, vous gagnerez, mais si vous ne faites pas votre travail et que vous n’êtes pas préparé. Il dit ‘Personne suivante !’

Contrairement à Phoenix qui a failli fouler le tapis rouge pour éviter les journalistes, Kirby semblait heureuse de promouvoir le film et de parler de son personnage à l’écran, Joséphine de Beauharnais, l’épouse influente de Napoléon. L’air sculpturale dans une robe noire sans bretelles, Kirby a déclaré qu’elle ressentait « beaucoup d’empathie pour son personnage. C’était difficile à bien des égards d’être une femme dans ce monde extrêmement masculin et elle a fait un travail incroyable en restant digne jusqu’à la fin.

Interrogée sur les rumeurs selon lesquelles elle se verrait offrir le rôle de la femme invisible dans le film “Les Quatre Fantastiques” de Marvel, elle a souri jusqu’aux oreilles et a déclaré: “Je serais extrêmement honorée de rejoindre” le casting.

Rahim, qui a rarement tourné des films d’époque, a déclaré avoir apprécié l’expérience de travailler avec Scott, « un réalisateur qui sait exactement ce qu’il veut en termes de réalisation, mais aussi en termes de montage ».

« Il a beaucoup de caméras qui tournent en même temps, donc il sait exactement ce qu’il va monter, et c’est assez impressionnant de voir cet homme orchestrer un si grand décor avec des centaines de figurants, d’animaux, de bateaux… et parfois 14 caméras en même temps », a déclaré Rahim. L’acteur français a récemment terminé le tournage de « Aznavour », un biopic du crooner franco-arménien Charles Aznavour, une autre expérience mémorable. “Cela m’a procuré un immense plaisir de travailler avec cette équipe et d’incarner ce personnage emblématique qui semblait au début un défi insurmontable”, a déclaré Rahim.

Le producteur Kevin Walsh, le responsable de la vidéo mondiale d’Apple Zack Van Amburg, le président-directeur général de Sony Pictures Motion Picture Group Tom Rothman, Giannina Facio, le réalisateur Ridley Scott et le responsable de la vidéo mondiale d’Apple Jamie Erlicht assistent à la première de “Napoléon” à Paris le 1er novembre. 14.

Olivier Bordé

La première parisienne de « Napoléon » a également réuni les électeurs français de l’AMPAS, réunis pour un cocktail avant la projection. Le film fait le buzz pour la saison des récompenses et Scott espère certainement être de retour dans la course aux Oscars avec « Napoléon ».

“Ridley Scott a 85 ans, a plus d’énergie que vous ou moi, et a réalisé certains des plus grands films de notre vie et, croyez-le ou non, n’a jamais remporté un Oscar. J’espère donc qu’il le fera cette fois-ci », a déclaré Rothman.

Scott a été nominé trois fois aux Oscars pour le meilleur réalisateur (« Le Martien », « Thelma & Louise » et « Gladiator »), et une fois pour le meilleur film en tant que producteur pour « Le Martien ».

« Napoléon » s’inclinera dans les salles du monde entier le 22 novembre.