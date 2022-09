Sonny a annoncé mardi qu’il vendre des aides auditives en vente libre en partenariat avec WS Audiology, un fabricant d’aides auditives. Une aide auditive est déjà en développement.

Plus de détails sur l’aide auditive seront disponibles à l’approche de son lancement, selon le communiqué de presse des entreprises. Mais la décision de Sony marque le début d’une nouvelle ère qui continuera brouiller la frontière entre les soins de santé et la technologie. En août, la Food and Drug Administration des États-Unis a ouvert la voie à la vente d’appareils auditifs sans ordonnance, ce qui est devrait réduire le coût et la charge pour le environ 30 millions Adultes américains qui pourraient bénéficier d’une aide auditive. Cela permettra également à davantage d’entreprises d’entrer sur le marché des soins de santé.

La règle de la FDA entrera en vigueur le 17 octobre et les aides auditives de certaines entreprises seront disponibles dans les magasins et les pharmacies dès le mois prochain. Best Buy, par exemple, a dit que c’était élargir sa collection d’appareils auditifs inclure les aides auditives en vente libre.

“Grâce à ce partenariat, Sony et WSA combineront leurs expertises technologiques et médicales respectives pour créer des solutions qui façonneront ce nouveau domaine”, ont déclaré Sony et WSA dans le communiqué.

Des aides auditives en vente libre seront disponibles pour les personnes ayant une “perception” perte auditive légère ou modérée, dit la FDA. Tricia Ashby-Scabis, directrice principale des pratiques d’audiologie à l’American Speech-Language-Hearing Association, a déclaré à CNET le mois dernier que les personnes qui pourraient bénéficier le plus de ces aides auditives en vente libre sont celles qui commencent à peine à perdre leur audition. (ils ont commencé à remarquer que les gens marmonnent tout le temps, ou qu’ils ont du mal à écouter les voix plus aiguës, par exemple).

Mais tout le monde n’est pas complètement d’accord avec la fusion du marché des entreprises technologiques dans les soins de santé. Brandon Sawalich, président du fabricant d’appareils auditifs Starkey, a précédemment déclaré à CNET qu’un appareil auditif n’est “pas un appareil électronique grand public”.

