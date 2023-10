Sony double son activité de production virtuelle en utilisant sa puissance matérielle | Actualités technologiques

La société déploie de meilleurs panneaux, caméras et options de service tout en proposant également une « capture volumétrique », où les performances sont filmées sous plusieurs angles pour être visionnées en réalité virtuelle. (Source de l’image : Bloomberg)

Écoutez cet article

Votre navigateur ne supporte pas l’élément audio.



Le groupe Sony se concentre davantage sur le secteur de la production virtuelle, où il connaît une croissance supérieure au marché, a déclaré un dirigeant de l’entreprise, s’appuyant sur la force de la technologie du conglomérat japonais de divertissement.

L’entreprise, qui propose des installations de production virtuelles aux cinéastes et aux diffuseurs, consiste à utiliser un mur de panneaux à diodes électroluminescentes (DEL) affichant des images – un paysage de science-fiction ou un paysage urbain du centre-ville – qui sont intégrées à la scène au fur et à mesure du tournage.

Inscrivez-vous pour lire plus d’histoires gratuites et accéder aux offres des partenaires.

Abonnez-vous maintenant pour obtenir un accès illimité aux histoires exclusives et premium de The Indian Express.

Alternative aux écrans verts, où les effets numériques sont ajoutés ultérieurement, les avantages du système incluent des reflets plus réalistes créés par la lumière des panneaux et une plus grande immersion pour les acteurs sur le plateau.

Sony voit son avantage dans la force de l’entreprise en matière de matériel – le conglomérat fabrique tout, des capteurs d’image pour caméras aux murs vidéo LED surdimensionnés – et dans son expertise en matière de réalisation cinématographique en tant qu’acteur majeur à Hollywood.

« C’est parce que nous disposons du matériel que nous pouvons recréer dans le monde virtuel », a déclaré Yasuharu Nomura, responsable de la production virtuelle de Sony, dans une interview.

Au cours des dernières décennies, Sony a abandonné ses lignes d’électronique en difficulté pour se concentrer sur les jeux, les films et la musique, mais continue de fabriquer du matériel tel que des caméras de cinéma. La société est un investisseur dans Epic Games, dont Unreal Engine est utilisé pour générer des environnements numériques.

Sony affirme que son activité de production virtuelle croît d’environ 35 % par an, plus rapidement que l’ensemble du marché, et qu’une proportion croissante des ventes devrait provenir des services.

Les plus lus 1

Priyamani dit que « la moitié des scènes de The Family Man ont été improvisées » par Manoj Bajpayee, mais Shah Rukh Khan s’en tient au scénario 2

Mises à jour en direct des Jeux asiatiques 2023, jour 8 : l’Inde remporte l’or au tir au piège, Aditi Ashok remporte la médaille d’argent au golf et l’équipe indienne de badminton affrontera la Chine Voir plus

La société déploie de meilleurs panneaux, caméras et options de service tout en proposant également une « capture volumétrique », où les performances sont filmées sous plusieurs angles pour être visionnées en réalité virtuelle.

La technologie de production virtuelle a attiré l’attention après son utilisation dans l’émission de science-fiction « The Mandalorian » de Walt Disney, qui faisait appel à la société d’effets visuels interne Industrial Light & Magic.

« Le marché en est encore à ses balbutiements, donc Sony a la possibilité de se développer », a déclaré Kota Ezawa, analyste chez Citigroup.