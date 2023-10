Sony dévoile une PS 5 plus fine avec un lecteur de disque amovible | Actualités technologiques

La PS5 plus mince est également livrée avec 1 To de stockage interne (Crédit image : Sony)

Sony a annoncé mardi une version plus fine de sa console de jeu actuelle Playstation 5, plus légère et plus fine. La nouvelle PS5 est disponible en deux variantes, la variante avec lecteur de disque au prix de 499,99 $ et la variante sans lecteur de disque légèrement moins chère à 449,99 $ aux États-Unis.

Même si elle conserve le même design industriel, la nouvelle PS5 est 25 % plus légère et a 30 % de volume en moins. La meilleure partie de la nouvelle conception est le fait qu’elle permet aux utilisateurs de mettre à niveau la variante sans lecteur de disque avec un lecteur de disque en remplaçant le panneau latéral, au prix de 79,99 $.

« À l’approche des fêtes de fin d’année, nous sommes ravis de vous annoncer le lancement d’un nouveau modèle PS5. Pour répondre aux besoins changeants des joueurs, nos équipes d’ingénierie et de conception ont collaboré sur un nouveau facteur de forme offrant plus de choix et de flexibilité. Les mêmes fonctionnalités technologiques qui font de la PS5 la meilleure console de jeu sont regroupées dans un format plus petit, avec un lecteur de disque Blu-ray Ultra HD amovible et un SSD de 1 To pour plus de stockage interne.

Par rapport aux modèles précédents, qui offraient 825 Go de stockage, les nouvelles variantes offrent 1 To de stockage. En outre, la société a également repensé le support vertical, qui comporte désormais un anneau métallique, au prix de 29,99 $. Sony ne mentionne aucun chiffre lié aux performances, indiquant que ces nouvelles consoles seront probablement aussi puissantes que leurs prédécesseurs.

Les nouvelles consoles de jeu PS5 plus fines seront disponibles aux États-Unis à partir de novembre et le déploiement mondial commencera début 2024. Pour l’instant, il n’y a aucune information sur la date de lancement ou le prix de la PS5 plus fine en Inde.