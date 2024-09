Sony dévoile une PlayStation 5 Pro beaucoup plus chère et puissante

Après des années de rumeurs, de spéculations et de battage médiatique, Sony a confirmé le lancement d’une version plus puissante – et beaucoup plus chère – de sa très populaire console PlayStation 5.

La PS5 Pro pourra afficher des graphismes plus avancés et afficher les jeux les plus exigeants à des fréquences d’images plus élevées et plus cohérentes.

Mais cette puissance supplémentaire aura un prix : la PS5 Pro sera la console la plus chère de Sony à ce jour.

Il coûtera 699,99 £ lors de son lancement le 7 novembre de cette année, soit des centaines de livres de plus que la PS5.

« Le prix de la PS5 Pro suscitera inévitablement de nombreux commentaires », a déclaré l’analyste Piers Harding-Rolls du cabinet de recherche Ampere.

Il a déclaré que la société semblait parier sur le fait que les performances améliorées de la console encourageraient les utilisateurs à mettre à niveau leur matériel existant et à dépenser plus en logiciels.

Mark Cerny, architecte en chef de la PS5, a déclaré qu’il s’agissait de « la console la plus puissante que nous ayons jamais construite ».

Il a déclaré que cela visait à résoudre un problème auquel les joueurs étaient confrontés depuis des années : savoir s’il fallait jouer à un jeu sur console en « mode fidélité », qui privilégie les visuels, ou en « mode performance », qui rend un jeu plus fluide, mais au détriment de son apparence.

Il a déclaré que la PS5 Pro visait à « supprimer cette décision, ou au moins à réduire ce fossé ».

Christopher Dring, directeur de GamesIndustry.biz, a déclaré à la BBC qu’il s’agissait d’une « console très ciblée » pour le « public le plus enthousiaste » de PlayStation.

« L’industrie des consoles a traversé une période difficile cette année, avec une baisse des ventes de PS5, de Xbox Series S et X, et du vieillissement de la Nintendo Switch », a-t-il déclaré.

« La PS5 Pro ne va pas changer cette situation. »

Mais il a déclaré que Sony pourrait avoir un œil sur le jeu le plus attendu au monde – Grand Theft Auto VI – qui devrait sortir l’année prochaine.

« Lorsque GTA 6 sera lancé, PlayStation pourra dire aux joueurs que le jeu sera plus beau sur PS5 Pro », a-t-il déclaré.